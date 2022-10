HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3422 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/16 geht es um einen Porr-Move, dann "Pierer Mobility, KTM-Moto GP-Sieg und Börse" nochmal, eine gewisse Ehre für UBM, bei Varta scheint nun vieles entspannter, Hubertus Hofkircher hat Geld/Brief-Mittel auf VdB, der SportWoche-Podcast http://www.sportgeschichte.at/sportwochepodcast ist für einen internationalen Award eingereicht und der ATX Return ist to sender. Zudem weiss ich, wer Lenzing gekauft hat und finde das Vorgehen vom Flughafen Wien und Aventa gut. Die 2022er-Folgen vom Wiener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...