FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In einigen Bereichen des Chemiekonzerns werde es zu einer Abschwächung der Nachfrage kommen, aber die starke Entwicklung der Produktpreise dürfte erhalten geblieben sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass die Zielspanne für den diesjährigen operativen Gewinn (Ebitda) bekräftigt wird - auch wenn er das Ergebnis eher am unteren Rand der Brandbreite sieht./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 06:53 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

