REPLY [EXM, STAR: REY] gibt heute bekannt, dass die in Frankreich und den Benelux-Ländern auf agile und digitale Transformation spezialisierte Wemanity Gruppe, www.wemanity.com, Teil des Reply Netzwerks wird.

Wemanity wurde 2013 in Paris gegründet und ist in Lille, Brüssel, Antwerpen, Den Haag, Luxemburg sowie Casablanca vertreten. Ziel des Unternehmens ist, die Zukunft der Arbeit mit dem Einsatz agiler, innovativer Methoden und Zusammenarbeit neu zu gestalten. Die Kompetenzen der Gruppe reichen von neuen Managementmethoden bis hin zur Konzeption und Produktion digitaler Produkte. So unterstützt Wemanity Unternehmen dabei, ihre Organisationen effizient, agil, nachhaltig und kundenorientiert zu machen. Zu den Kunden von Wemanity gehören namhafte Großkonzerne verschiedener Branchen in Frankreich und Europa vor allem aus dem Finanz-, Luxus-, Einzelhandels-, Medien- und Energiesektor.

Die Investition in Wemanity ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von Reply. Mit Wemanity erwirbt Reply neue Kompetenzen und stärkt seine Marktposition in Frankreich.

"Wemanity so Mario Rizzante, Chairman von Reply zeichnet sich durch einen starken Unternehmergeist mit einem Fokus auf Management und technische Innovationen aus. Mit Wemanity bauen wir die Präsenz von Reply auf dem französischen und Benelux Markt aus und stellen digitale Transformationsprojekte in den Mittelpunkt ein Bereich, auf den alle wichtigen Branchenakteure den Großteil ihrer Investitionen konzentrieren."

Jean-Christophe Conticello kommentiert: "Für Wemanity ist es eine großartige Gelegenheit, Teil der Reply Gruppe zu werden und von ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung in Bezug auf innovative Technologien zu profitieren. Gleichzeitig bietet sie uns einen großen Spielraum und hohe Autonomie bei der weiteren Entwicklung von Wemanity. Die Arbeitswelt ist mit einem ‚Tsunami' an neuen Technologien konfrontiert. In Reply haben wir einen starken Partner gefunden, um unsere Kunden auf diesem Weg zu begleiten. Unseren Mitarbeitern bietet die Zugehörigkeit zu einem globalen Konzern die Perspektive, sich in einem internationalen Umfeld weiterzuentwickeln. Darüber hinaus können wir technologische Projekte höchster Qualität liefern sowie Zuverlässigkeit und Kapazität für Investitionen wie Wachstum in unseren Kernmärkten Frankreich und Benelux garantieren."

Neben Kernkompetenzen im Bereich Agile hat Wemanity bereits ein Ökosystem von Start-ups für Künstliche Intelligenz, Design, Training, Cybersecurity und digitale Services etabliert. Durch die Partnerschaft mit Reply baut Wemanity seinen Vorsprung aus, um Kunden innovative, globale und transformative Lösungen anzubieten.

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Wemanity ist ein Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei ihrer Transformation begleitet. Die Gruppe unterstützt Kunden dabei, kundenorientiert, anpassungsfähig, leistungsfähig und nachhaltig zu werden. Um die End-to-End-Transformation ihrer Kunden voranzutreiben, bündelt sie Expertenwissen in interdisziplinären Teams, die aufgrund gemeinsamer Kultur, Arbeitsweise und Werte effektiv zusammenarbeiten. Wemanity wurde 2013 gegründet und ist in Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Marokko vertreten. Das Unternehmen beschäftigt 450 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk von Partnern in 17 Ländern. Weitere Informationen: www.wemanity.com

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.

