DJ Prosus verzichtet auf milliardenschwere Übernahme von BillDesk

Von Gabriele Steinhauser

JOHANNESBURG (Dow Jones)--Das europäische Technologieunternehmen Prosus NV verzichtet auf die eigentlich geplante rund 4,2 Milliarden US-Dollar teure Übernahme der indischen Zahlungsplattform BillDesk. Dies ist die jüngste Übernahme im Technologiesektor, die im Zuge des Ausverkaufs der Märkte gescheitert ist. Die Übernahme von BillDesk wäre für das an der Amsterdamer Börse notierte Unternehmen Prosus, das sich mehrheitlich im Besitz der südafrikanischen Holdinggesellschaft Naspers befindet, die bisher größte Übernahme gewesen.

Als Prosus das Geschäft im August vergangenen Jahres ankündigte, sollte dies eine Anerkennung für das starke Wachstum von BillDesk und die erwartete Expansion des digitalen Zahlungsverkehrs in Indien sein. Prosus ist bereits Eigentümer von PayU, einem der Hauptkonkurrenten von BillDesk in Indien. Doch seit der Ankündigung der Übernahme sind die Tech-Aktien weltweit deutlich gefallen, ebenso wie die Bewertungen für nicht börsennotierte Tech- und Fintech-Unternehmen. Die Aktien von Prosus sind in diesem Jahr um etwa 28 Prozent gefallen.

In seiner Erklärung vom Montag teilte Prosus mit, dass die im Rahmen der Übernahmevereinbarung mit BillDesk vereinbarte Frist der 30. September war und dass die Vereinbarung aufgrund bestimmter nicht erfüllter Bedingungen automatisch in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen beendet wurde". Eine Sprecherin von Prosus sagte, sie könne keine Einzelheiten zu den nicht erfüllten Bedingungen für die Übernahme nennen.

Die indische Wettbewerbskommission hatte die Übernahme letzten Monat genehmigt. Vertreter von BillDesk, einem im Jahr 2000 gegründeten Unternehmen, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, Rechnungen zusammenzufassen und an einem Ort zu bezahlen, waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

October 03, 2022

