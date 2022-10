Der Chipkonzern Intel hat den Börsengang seiner Roboterauto-Tochter Mobileye offiziell auf den Weg gebracht. Mobileye veröffentlichte in der Nacht zum Samstag den Börsenprospekt bei der US-Aufsichtsbehörde SEC. Mit einem erfolgreichen Listing könnte der Halbleiter-Spezialist an der Börse wieder in die Spur finden.Aus dem Prospekt geht hervor, dass Intel auch nach der Aktienplatzierung die Kontrolle über die israelische Firma behalten wird. Angaben zum Volumen des Börsengangs gab es noch nicht. Nach ...

