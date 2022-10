Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Freitag zum zweiten Mal in Folge gesunken, dieses Mal um rund 21,3K Kontrakte, der größte Rückgang an einem Tag seit dem 10. März. Das Volumen schrumpfte um rund 32,8.000 Kontrakte und verstärkte damit den vorherigen Tagesrückgang. Gold: Der nächste Aufwärtstrend liegt bei $1.688 Die unschlüssige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...