Shanghai (ots/PRNewswire) -Wenn 2020 und 2021 Jahre sind, in denen die Ungewissheit im Vordergrund steht, wird 2022 das Jahr sein, in dem sich die Catering- und Foodservice-Branche auf neue und geniale Lösungen für vielfältige Herausforderungen konzentriert. Die FHC hat sich zum Ziel gesetzt, als führende Fachmesse die Branche noch umfassender abzudecken. Die FHC 2022 wird zeitgleich mit der Hotelex Shanghai 2022 vom 8. bis 10. November im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) stattfinden. Beide Fachmessen werden von Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd.Die FHC Shanghai - Global Food Trade Show ist seit jeher die bevorzugte Plattform für internationale Lebensmittel- und Getränkemarken, um in den chinesischen Markt einzutreten. Sie ist die professionelle Plattform im Bereich Lebensmittel und Catering. Sie hat mehr als 50+ Länder und Regionen als Aussteller und professionelle Besucherressourcen, mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 200.000 Quadratmetern, die in den letzten 26 Jahren fast 3.000 Aussteller bedient hat.Gleichzeitig war die letzte Ausgabe der Hotelex Shanghai eine bemerkenswerte Leistung, die im Jahr 2021 211.962 Fachbesucher anlockte, eine Steigerung von 33 % gegenüber 2019. Insgesamt besuchten 2.717 ausländische Besucher aus 103 Ländern und Regionen die Messe. Ein Konsumboom zeichnet sich jetzt bis 2022 ab, es ist auch das große Jahr für der 26. FHC und der 31. Hotelex\u3010 Neue Reise wird im November beginnen \u3011Vom 8. bis 10. November 2022 werden im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) mehr als 3.000+ Aussteller aus 50+ Ländern und Regionen in den Bereichen Fleisch, Meeresfrüchte, Bäckerei & Light Food, Kaffee & Tee, Süßigkeiten & Snacks, Schokolade, Gewürze & Öle, Getränke, Molkereiprodukte, Kindernahrung, Verpackung & Design vertreten sein, Hot Pot Ingredients & Supplies und 3.000+ Qualitätsaussteller aus der Industrie, einschließlich Lebensmittelkonserven und Rohstoffen, werden 100.000+ Exponate präsentieren, zusammen mit mehr als 30 Veranstaltungen und Foren in den Bereichen FMCG, Catering, Kaffee & Tee, Kochen & Backen und anderen professionellen Bereichen, die eine hochwertige Zeremonie für die Industrie darstellen.\u3010 Glänzende Aussichten für die Veranstaltungen von FHC und Hotelex \u3011Der FHC China International Culinary Arts Competition findet bereits zum 24. Mal statt. Der Wettbewerb wird von der Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd. organisiert, die das offizielle Zertifikat der World Association of Chefs' Societies (WACS) für internationale Veranstaltungen der Stufe A erhalten hat, und ist die einzige internationale Veranstaltung in China. Die Veranstaltung hat viel Unterstützung und Aufmerksamkeit von Seiten der Branche und der Gemeinschaft erhalten. Es wird eine neue Herausforderung im Bereich der Fleischverarbeitung geben und neue Backwaren wie Helveticrolls, Poundcake, Soufflé, Fondant au chocolat und andere Live-Produktionsveranstaltungen.Auf dem Gelände der FHC2022 und der Hotelex 2022 werden weiterhin verschiedene Gipfeltreffen zu Branchentrends, Lebensmittel- und Getränketrends, Lebensmitteldesign und anderen Bereichen stattfinden. So zum Beispiel: 2022 FHC Import and Export Meat Forum, 2022 China Sustainable Seafood Summit, 2022 FHC Global Dairy Forum, 2022 TPCC New Catering Dessert Baking Innovation Forum, 2022 Future Food Shanghai International Food Design Summit, 2022 Prepared Foods Industry Forum, The 3rd World Takeout Industry Conference, 2022 China Canned Food Technology Progress and Innovation Development Forum, 2022 FHC Business Match-making und so weiter.(Der genaue Zeitpunkt wird noch festgelegt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte: https://www.fhcchina.com/en/)\u3010 Letzte Chance, sich an der Messe zu beteiligen. Schließen Sie sich uns jetzt an \u3011In den internationalen Pavillons werden hochwertige Unternehmen aus vielen Ländern und Regionen zusammenkommen, um eine großartige Fachmesse zu erleben. Teilnehmer aus Kanada, den Vereinigten Staaten, Japan, Südafrika, Belgien, Dänemark und Südkorea haben auf der FHC2022 ausgestellt und werden den Besuchern Lebensmittel, Getränke, Fleischprodukte, Molkereiprodukte, Bier, Olivenöl, Gewürze und andere Produkte mit ihren lokalen Besonderheiten vorstellen. FHC und Hotelex heißen internationale Pavillons aus der ganzen Welt willkommen, die ein reichhaltiges Angebot an Produkten aus Übersee und Möglichkeiten zur geschäftlichen Zusammenarbeit für inländische Catering-Unternehmen, importierte Lebensmittelhändler und Agenten bieten. Wir werden die Reise genießen und uns im November wiedersehen.Stand bestellen:Alex NiTel: +86 21 3339 2242Alex.Ni@imsinoexpo.comBeratung für Medien und Besucher:Lizzy ChenTel: +86 21 3339 2566Lizzy.chen@imsinoexpo.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/redefine-food-and-hospitality---fhc-2022-wird-zeitgleich-mit-der-hotelex-shanghai-2022-im-november-stattfinden-301638917.htmlPressekontakt:Vanessa Zhang,fhc@imsinoexpo.com,+86-021-33392223Original-Content von: Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160386/5335279