Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Aktien Frankfurt: Dax dämmt Verlust ein und erobert 12 000-Punkte-Marke zurück Nach dem schwachen September ist der Dax am Montag mit Verlusten in den neuen Monat gestartet. Neben der jüngsten Schwäche der US-Börsen drückte auch eine weitere Verschlechterung der Einkaufsmanager-Indizes aus der Industrie der Eurozone auf die Stimmung - in Deutschland blieben sie zudem etwas hinter den Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...