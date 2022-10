DJ EUREX/Bund-Future mit fulminanten Start ins Schlussquartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem kaum veränderten Start in den Oktober geht es für den Bund-Future am Montagnachmittag steil nach oben. Einen direkten Auslöser habe er nicht gesehen, so ein Marktteilnehmer. Auch wenn es regelmäßig Käufe zum Quartalsbeginn gebe, sei das Ausmaß schon überraschend. Die Regierung in Grossbritannien hatte am Morgen die angekündigten Steuererleichterungen zum Teil zurückgenommen, was an der Börse wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde. Zudem scheint der US-Arbeitsmarkt nun doch zusehends unter den Zinsanhebungen der Fed zu leiden, was aus der Beschäftigungskomponente des ISM zu entnehmen ist, die deutlich fiel

So fällt die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren um 18 Basispunkte auf 1,93 Prozent. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 255 Ticks auf 140,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 140,84 Prozent und das Tagestief bei 138,05 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 636.169 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 122 Ticks auf 120,77 Prozent.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2022 10:31 ET (14:31 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.