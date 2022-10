EQS-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Sonstiges

ABIVAX KÜNDIGT ORDENTLICHE UND AUßERORDENTLICHE AD HOC HAUPTVERSAMMLUNG FÜR DEN 9. NOVEMBER 2022 AN



ABIVAX KÜNDIGT ORDENTLICHE UND AUßERORDENTLICHE AD HOC HAUPTVERSAMMLUNG FÜR DEN 9. NOVEMBER 2022 AN PARIS, Frankreich, 3. Oktober 2022 - 18:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase-3-Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die das Immunsystem zur Behandlung von entzündlichen und viralen Erkrankungen sowie Krebs modulieren, setzt seine Aktionäre heute darüber in Kenntnis, dass eine ordentliche und außerordentliche ad hoc Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") am 9. November 2022 um 10:00 Uhr (MESZ) in den Büros von Dechert (Paris) LLP, 32 rue de Monceau in Paris, Frankreich, stattfinden wird. Die vorläufige Bekanntmachung Nr. 2204052 wurde am 3. Oktober 2022 in französischer Sprache im Bulletin "Annonces Légales Obligatoires n°118" veröffentlicht. Die Bekanntmachung dient gleichzeitig als Versammlungseinberufung und enthält die Tagesordnung sowie den Text der vorgeschlagenen Beschlüsse. Eine Kopie der französischsprachigen Bekanntmachung sowie deren englische Übersetzung sind auf der Website des Unternehmens ("Investoren") verfügbar. Zweck der Aktionärsversammlung ist die Erneuerung der bestehenden finanziellen Befugnisse an den Aufsichtsrat. Der Umfang der Befugnisse wurde durch den Aufsichtsrat zuvor einstimmig genehmigt und berechtigt Abivax zur Durchführung einer oder mehrerer Finanztransaktionen, um seine Aktivitäten, und insbesondere sein klinisches Phase-3-Programm mit Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa, zu finanzieren. Außerdem wird den Aktionären der Vorschlag unterbreitet, dem Aufsichtsrat neue Befugnisse zur Schaffung neuer oder Änderung bestehender Anreizmechanismen zugunsten der Mitarbeiter, Manager und/oder anderer Partner des Unternehmers zu übertragen. Diese Anreize können Optionsscheine, Optionen und/oder Aktien beinhalten. Die Unterlagen zur Hauptversammlung sowie das Abstimmungsformular werden den Aktionären gemäß den geltenden französischen Gesetzen und Vorschriften zur Verfügung gestellt. Das detaillierte Verfahren zur Teilnahme an der Versammlung und zur Übermittlung schriftlicher Fragen sind in der oben erwähnten Versammlungsankündigung enthalten. ***** Über Abivax (www.abivax.com) Abivax, ein von Truffle Capital gegründetes Unternehmen in der klinischen Phase-3-Entwicklung, entwickelt neuartige Therapien, die das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit chronischen Entzündungserkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs mobilisieren. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und Montpellier, hat zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung: Obefazimod (ABX464) zur Behandlung schwerer entzündlicher Erkrankungen und ABX196 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_. Kontakte Abivax

Communications

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 50 69 63 Investors

LifeSci Advisors

Ligia Vela-Reid

lvela-reid@lifesciadvisors.com

+44 7413 825310 Press Relations & Investors Europe

MC Services AG

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

+49 211 529 252 22 Public Relations France

Actifin

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr

+33 6 21 10 49 24 Public Relations France

Primatice

Thomas Roborel de Climens

thomasdeclimens@primatice.com

+33 6 78 12 97 95 Public Relations USA

Rooney Partners LLC

Jeanene Timberlake

jtimberlake@rooneypartners.com

+1 646 770 8858 Disclaimer Diese Pressemitteilung dient lediglich der Informationsweitergabe. Die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des Unternehmens in jedweder Rechtsordnung, insbesondere in Frankreich, dar. Ebenso wenig enthält die Mitteilung eine Anlageberatung und sollten auch nicht als solche behandelt werden. Sie steht in keinem Zusammenhang mit den Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den spezifischen Bedürfnissen der Mitteilungsempfänger. Sie sollte nicht als Empfehlung angesehen werden, jeder Empfänger sollte sich sein eigenes Urteil in Bezug auf seine finanziellen Entscheidungen bilden. Alle hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Veröffentlichung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und sie zu beachten.

