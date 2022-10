Fairfield, Iowa (ots/PRNewswire) -Führender Anbieter von technologiegestützten Lösungen für Lebensmittelsicherheit, -qualität und -nachhaltigkeit stellt sich neu auf, um die Bedürfnisse seiner Kunden besser zu erfüllenFoodChain ID, ein führender Anbieter von datengesteuerten Lösungen für Lebensmittelsicherheit, -qualität und -nachhaltigkeit, hat sein Produktportfolio unter der bewährten Marke FoodChain ID zusammengeführt, um seinen Kunden eine einzige Anlaufstelle für genaue Daten, marktspezifische Erkenntnisse und branchenführende Dienstleistungen zu bieten.FoodChain ID hat durch umfangreiche Marktforschung herausgefunden, dass der angespannte Arbeitsmarkt, das schwindende institutionelle Wissen und die steigenden Marktanforderungen als Herausforderungen für Lebensmittel- und Landwirtschaftsunternehmen genannt wurden, die spezialisiertes Wissen und digitale Lösungen suchen, um die Produktsicherheit und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. FoodChain ID hat darauf reagiert, indem es sein Dienstleistungsangebot integriert hat, um sicherzustellen, dass die Kunden einfachen Zugang zu wichtigem Fachwissen haben, das dazu beiträgt, die Lebensmittelversorgungskette sicher und transparent zu halten."Die meisten unserer Kunden brachten die Herausforderung zum Ausdruck, mit weniger Ressourcen mehr erreichen zu müssen", so Brad Riemenapp, CEO von FoodChain ID. "Als globales Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft mit über 30.000 Kunden sahen wir die Notwendigkeit, die Geschäftsziele unserer Kunden stärker zu unterstützen und die breite Palette der von uns angebotenen Dienstleistungen klarer zu kommunizieren. Wir freuen uns darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um sie bei der Risikominderung und beim Wachstum zu unterstützen, indem wir ihnen den Zugang zu genauen Daten, wertvollen Erkenntnissen und maßgeschneiderten Lösungen erleichtern."FoodChain ID hat die kollektive Intelligenz der vertrauenswürdigsten Daten und Fachkenntnisse in der Lebensmittelbranche vereint und deckt eine breite Palette von Funktionen und Fähigkeiten ab, darunter:- Produktentwicklung- Lebensmittelsicherheit- Compliance-Einhaltung- Produkt-Zertifizierungen- PrüfungFoodChain ID bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige Daten und Einblicke, die von reaktionsschnellen, sachkundigen Experten und fortschrittlicher Software überprüft werden, so dass Unternehmen ihre Reputation vertrauensvoll in die Hände von FoodChain ID legen können.Um mehr über FoodChain ID und sein breites Spektrum an Dienstleistungen und Fachwissen zu erfahren, besuchen Sie foodchainid.com.Informationen zu FoodChain IDMehr als 30.000 Unternehmen in der gesamten globalen Lieferkette vertrauen auf FoodChain ID als ihren vertrauenswürdigen Partner, um die zunehmend regulierte Lebensmittelwirtschaft mit mehr Transparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu navigieren. FoodChain ID bietet seinen Kunden technologiegestützte Lösungen, die von den umfangreichsten Daten und sachkundigen Experten der Branche unterstützt werden, und ist damit eine wichtige Quelle für zeitnahe, präzise Informationen und Fachwissen. Zu den Dienstleistungen gehören die Compliance-Einhaltung und Produktentwicklungsanwendungen sowie Lösungen für Tests, Lebensmittelsicherheit und Produktzertifizierung. Besuchen Sie www.foodchainid.com für weitere Informationen.Kontakt:Kelly Bradley2.718 MarketingKbradley@2718marketing.com 312-661-1050Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1905664/Foodchain_ID_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/foodchain-id-konsolidiert-produkte-unter-einer-einzigen-einheitlichen-marke-301634662.htmlOriginal-Content von: FoodChain ID, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131408/5335303