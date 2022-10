DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Accelleron-IPO enttäuscht

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag im Oktober beendet. Anfangs kräftige Verluste wurden dank einer deutlich positiven Eröffnung der US-Börsen wettgemacht. Nach dem sehr schwachen September hofften die Anleger auf eine Jahresendrally, hieß es.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.291 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Im Tagestief notierte er bei 10.098 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der Index gut 20 Prozent verloren. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 63,64 (zuvor: 42,12) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten im SMI gerieten Credit Suisse (CS) mit der Nachricht unter Druck, dass die Bank über das Wochenende versucht habe, Zweifel an ihrer Kapitalstärke in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter und Telefonaten mit Investoren zu zerstreuen. An den Märkten erreichte CS jedoch das Gegenteil. Der Markt preise eine Kapitalerhöhung bei der Bank ein, kommentierte die Citi das Kursminus. Im Zuge der allgemeinen Erholung verringerte CS ihr Minus von zeitweise rund 9 Prozent zum Handelsschluss auf 0,9 Prozent.

Der Börsengang der ABB-Tochter Accelleron geriet derweil zu einer Enttäuschung. Die Aktie kostete am Ende ihres ersten Handelstags 17,92 Franken. Mit rund 1,7 Milliarden Franken liege der Börsenwert unter den 2,1 Milliarden, die eine von ABB in Auftrag gegebene Konsensschätzung habe erwarten lassen, kommentierten die Analysten von RBC Capital Markets. ABB beendeten den Handel 5,6 Prozent niedriger, wobei das Minus zum Großteil auf die Abspaltung von Accelleron zurückging, wie Händler sagten.

Unter den Nebenwerten verbilligten sich Aryzta um 6,3 Prozent. Die Zahlen des Backwarenherstellers zum vierten Geschäftsquartal übertrafen die Erwartungen von Analysten. Die Citi merkte sogar an, Aryzta habe die Ertragswende geschafft. Allerdings würden die guten Zahlen von der aktuell hohen Inflation und Lieferkettenunterbrechungen überschattet, hieß es.

