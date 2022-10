Der Goldpreis steht weiter unter Druck, auch der Silberpreis knickt wegen des immens starken US-Dollar ein. Doch es gibt Hoffnung. Von Markus Bussler Der Dollar steigt nicht mehr nur, er sprintet geradezu nach oben. Der Greenback hat praktisch gegenüber allen anderen Währungen zugelegt. Am deutlichsten gegen den Yen und den Euro. Gemessen am US-Dollar-Index (DXY) hat er die Marke von 114 Dollar übersprungen ist nun auf dem Weg in Richtung 120 - ...

