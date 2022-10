Mit der Mission, fossile Brennstoffe zu ersetzen und einen skalierbaren, erschwinglichen und sicheren Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen, wird Envivas nachhaltig gewonnene Biomasse aus Holz weitere Sektoren wie Kalk, Stahl, Zement und nachhaltigen Flugkraftstoff dekarbonisieren

Enviva Inc. (NYSE: EVA), der weltweit führende Produzent nachhaltiger Biomasse aus Holz, hat heute ein Whitepaper veröffentlicht, das die Zukunft der Biomasse über fossile Brennstoffe hinaus in anderen industriellen Anwendungen wie Stahl, Zement, Kalk, Chemikalien und nachhaltigem Flugzeugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) erörtert. Die nachhaltig erzeugte Biomasse von Enviva wird heute vorwiegend zur Dekarbonisierung der Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt. Doch moderne Biomasse wird zunehmend auch zur Reduzierung von Emissionen in diesen schwer abbaubaren Sektoren eingesetzt, die für fast ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind, da Regierungen, Unternehmen und die Industrie bestrebt sind, ihre Auswirkungen auf den Klimawandel durch Netto-Null-Emissionsziele abzumildern. Alle Sektoren, einschließlich der Energie-, Bau-, Transport-, Luftfahrt- und Nahrungsmittelbranche, bemühen sich um eine schnelle Dekarbonisierung und nachhaltig erzeugte Biomasse ist das einzige technologisch fortschrittliche, skalierbare und marktreife Produkt, das den Klimawandel erheblich eindämmen und die Lieferketten insgesamt dekarbonisieren kann.

In dieser Woche treffen sich Enviva, weitere Branchenexperten, Kunden und wichtige Partner aus der Lieferkette auf der 2022 U.S. Industrial Pellet Association (USIPA) Conference in Miami, FL, um die Perspektiven der Branche und die Chancen für die nächste Wachstumswelle zu diskutieren. Im Rahmen dieser bedeutenden Veranstaltung der Branche hat Enviva sein Whitepaper Biomass: Unlocking a Future Beyond Fossil Fuel vor, in dem dargelegt wird, wie die Holzbiomasse von Enviva eine sofort einsatzbereite Lösung für die Dekarbonisierung verschiedener industrieller Anwendungen auf Basis eines zuverlässigen, nachhaltigen Großproduzenten mit einem robusten, über mehrere Kontinente verteilten Geschäft bieten kann. Viele der Prozesstemperaturen, Chemikalien und Rohstoffe, die derzeit aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden, können mit nachhaltig erzeugter Biomasse deutlich sauberer und preiswerter produziert werden. Die Erzeugung eines umfangreichen Spektrums an flüssigen und gasförmigen Brennstoffen sowie Industriechemikalien wird durch den Einsatz von Holzbiomasse überhaupt erst möglich. Kürzlich konnte Enviva seinen ersten SAF-Vertrag in den USA mit Alder Fuels bekannt geben, durch den die für die Dekarbonisierung von Flugzeugtreibstoff in großen Mengen erforderliche Flexibilität beim Einsatz von Biomasse erreicht wird.

"Die Industrie für Holzbiomasse wird künftig eine zentrale Rolle beim Kohlenstoffabbau spielen und zugleich neue Wertschöpfungsketten für schwer zu bewirtschaftende Industrien erschließen", so Thomas Meth, President von Enviva. "Enviva ist ein Vorreiter dieser Bewegung und bietet eine realistische Lösung, die schon heute in großem Maßstab verfügbar ist und den Aufbau einer globalen biobasierten Wirtschaft, von Strom und Wärme bis hin zu neuen grünen industriellen Anwendungen, ermöglicht. Als zuverlässiger Produzent von nachhaltig erzeugter Biomasse wird Enviva auch in Zukunft den wachsenden globalen Energiebedarf decken und gleichzeitig neue kohlenstoffarme Anwendungen für Biomasse erschließen."

Mit Blick auf die Zukunft unterstützen führende Akademiker, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger auch weiterhin die langjährigen Schlussfolgerungen der Europäischen Union hinsichtlich der positiven Auswirkungen von erneuerbaren Energien auf das Klima durch eine stärkere Nutzung von Biomasse. Kürzlich haben die Vereinigten Staaten mit der Verabschiedung des Inflation Reduction Act (IRA) eine historische Maßnahme ergriffen, die die globale Wende hin zu sauberen Energien und Strategien zur Eindämmung des Klimawandels unterstützt, indem sie die Steuererleichterungen für die Erzeugung erneuerbarer Energien aus Biomasse und anderen Technologien verlängert und angepasst sowie die Steuererleichterungen für die Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (Carbon Capture, Usage and Storage, CCUS) in Industrieanlagen und Kraftwerken im ganzen Land verbessert hat.

SAF, grüner Kalk, grüner Stahl und grüner Zement bieten heute Möglichkeiten, die sich in Zukunft noch erweitern werden, da unsere vom Klimawandel gezeichnete Welt nach nachhaltigeren Lösungen sucht. Enviva ist stolz darauf, durch neue und erweiterte Möglichkeiten seine Kernaufgabe, nämlich die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der US-amerikanischen Wälder bei gleichzeitiger Verringerung der Treibhausgasemissionen auf Lebenszyklusbasis, weltweit weiterzuführen und auszubauen.

Enviva richtet den Blick auf die Zukunft und die positiven Auswirkungen der Biomasse auf das Klima, und das nicht nur für den Energiesektor, sondern auch für die Produktion wichtiger industrieller Materialien und Biokraftstoffe. Lesen Sie dazu unser neues Whitepaper Biomass: Unlocking a Future Beyond Fossil Fuel das Sie hier abrufen können.

Über Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA) ist der weltweit größte Hersteller von industriellen Holzpellets, einer erneuerbaren und nachhaltigen Energiequelle, die durch die Aggregation der natürlichen Ressource Holzfasern und deren Verarbeitung zu einer transportablen Form, den Holzpellets, gewonnen wird. Enviva besitzt und betreibt zehn Werke mit einer Gesamtproduktionskapazität von ca. 6,2 Millionen Tonnen pro Jahr in Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida und Mississippi und baut derzeit ein 11. Werk in Epes, Alabama. Enviva vertreibt den Großteil der Holzpellets über langfristige Abnahmeverträge mit kreditwürdigen Kunden in Großbritannien, der Europäischen Union und Japan und trägt so zur Beschleunigung der Energiewende und zur Dekarbonisierung schwer abbaubarer Sektoren wie Stahl, Zement, Kalk, Chemikalien und Flugzeugtreibstoffe bei. Enviva exportiert Holzpellets über eigene Tiefseeterminals im Hafen von Chesapeake (Virginia), im Hafen von Wilmington (North Carolina) und im Hafen von Pascagoula (Mississippi) sowie über Tiefseeterminals von Drittanbietern in Savannah (Georgia), Mobile (Alabama) und Panama City (Florida) in die Weltmärkte.

Weitere Informationen über Enviva finden Sie auf unserer Website unter www.envivabiomass.com. Folgen Sie Enviva in den sozialen Medien @Enviva.

