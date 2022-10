LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Tag der Deutschen Einheit:

"Deutschland ist länger wiedervereint, als die Mauer der Schande Berlin teilte. Und dennoch ist die Feierlaune selbst nach 32 Jahren deutlich getrübt. Es ist, anders als von Bundeskanzler Olaf Scholz gestern behauptet, bisher nicht ganz zusammengewachsen, was zusammengehört. Und es ist nicht damit getan, noch ein paar Jahre zu warten. Denn die Unzufriedenheit und die Sorgen in der Gesellschaft insgesamt, gerade aber in Ostdeutschland, wo die Menschen weniger Reserven haben, weil die Erwerbsbiografien brüchiger und die Renten geringer sind und weniger Vermögen vererbt wird, nehmen zu. Die Erzählung, dem Osten sei übel mitgespielt worden, Zuwanderung bedrohe Volk und Nation, fällt vielfach auf fruchtbaren Boden."/ra/DP/he