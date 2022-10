ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zur Wahl in Brasilien:

"Das Ergebnis des ersten Durchgangs der Präsidentschaftswahlen in Brasilien löst die gleichen Reflexe aus wie die jüngsten Resultate in Italien, Frankreich oder auch in Ostdeutschland. Auf Brasilien erlauben sich die Europäer aber bisweilen einen überheblichen Blick, weil die aktuelle Bolsonaro-Regierung eine tatsächlich unverantwortliche Amazonas-Abholzungspolitik betreibt. Aber sind wir wirklich besser? Wenn am Ende der Lula da Silva, der die Stichwahl voraussichtlich mit knappem Vorsprung gewinnt, der neue Ansprechpartner wird, sollten die Gespräche auf Augenhöhe stattfinden."/ra/DP/he