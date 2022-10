Ethereum Kurs startet positiv in Oktober - Anleger hoffen wieder

Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks haben zu Monatsbeginn bzw. zum Start in das letzte Quartal des Jahres bei dem nach Marktgröße zweitwichtigsten Krypto Asset Ether zugegriffen. Auch wenn sich aus fundamentaler Perspektive die Gemengelage weiterhin trüb gestaltet, könnten Anleger kurzfristig eine Erholungsrallye einleiten. Der Ethereum Kurs notiert am Montagmittag mit rund einem halben Prozent bei 1.290 Dollar pro Einheit im Plus und präsentiert sich seit Tagen vermeintlich stabil. Globale Unsicherheitsfaktoren bleiben schwelend Ein Cocktail der Unsicherheit, bestehend aus globalen Inflations- und Zinssorgen und geopolitischen Risiken hat riskante Vermögenswerte wie Ether in den vergangenen Monaten stark zugesetzt. Seit Jahresbeginn hat der Ethereum Kurs rund 65 Prozent seines Wertes eingebüßt. Insbesondere die restriktive Gangart der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im Kampf gegen die grassierende Inflation fungiert als Belastungsfaktor Nummer eins. Zahlreiche Notenbanken haben sich den US-Währungshüter als Vorbild genommen und ihre Geldpolitik entsprechend angepasst, um den Teuerungsdruck zu bekämpfen. Neben der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beispielsweise auch die Bank of England (BoE) ihr Zinslevel deutlich erhöht. Während in der Eurozone der Leitzins bei aktuell 1,25 Prozent notiert, liegt dieser in Großbritannien bei 1,75 Hundertstel. In den USA liegt das Zinsband derzeit bei 3,00-3,25 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

