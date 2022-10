Evotec BB Biotech MorphoSys BioNTech - Biotechnologiewerte. Oder DEFAMA TAG Immobilien Noratis Deutsche Wohnen Deutsche Konsum REIT - Immobilienwerte. Dazu ThyssenKrupp Klöckner Salzgitter Siltronic - Zykliker. Was haben diese Aktien gemeinsam? Allesamt vorgestellt letzte Woche als - Schnäppchenaktien mit FRAGEZEICHEN. Wohlgemerkt Fragezeichen - aber wir vom nwm glauben an "die Aktie" als langfristig unverzichtbaren Bestandteil zum Aufbau von Vermögen. Deshalb haben wir letzte Woche damit begonnen in der Reihe "Schnäppchenaktien" für die Zykliker, BioTech's und Immobilienaktien Kandidaten zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...