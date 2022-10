DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASPREISBREMSE - Aus den Ländern wächst der Druck auf die Ampelkoalition, schnell die angekündigte Gaspreisbremse einzuführen. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder sagte: "Die Gaspreisbremse muss jetzt schnell, umfassend und unbürokratisch in Kraft treten - am besten noch im Oktober." Es dürfe jetzt keine Verzögerung geben. An diesem Dienstag kommen die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Krise zu beraten. (SZ)

GAS/SCHULDENFONDS - Die beiden EU-Kommissare Thierry Breton und Paolo Gentiloni haben auf das deutsche 200-Milliarden-Ausgabenpaket mit der Forderung nach einem neuen schuldenfinanzierten EU-Fonds zur Abfederung der Energiekrise reagiert. "Lassen wir uns von dem in der Corona-Krise neu geschaffenen Sure-Programm inspirieren, um den Europäern und der Industrie in der aktuellen Krise zu helfen", schreiben sie in einem Gastbeitrag. (FAZ)

ENTLASTUNGSPAKET - Vor der Ministerpräsidentenkonferenz hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Bundesländer dazu aufgerufen, dem Entlastungspaket der Bundesregierung zuzustimmen. "Viele Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten unterstützen die Maßnahmen der Bundesregierung, weil in dieser Situation jeder seinen Beitrag leisten muss", sagte der SPD-Politiker. "Ich bin sicher, dass Bund und Länder die offenen Fragen gemeinsam klären werden und die Entlastungen auf den Weg bringen, die Unternehmerinnen und Bürger so dringend brauchen." (Funke Mediengruppe)

ENTLASTUNGSPAKET - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Bundesregierung aufgefordert, beim Bund-Länder-Treffen an diesem Dienstag eine Konkretisierung des geplanten Entlastungspakets und weitere Finanzzusagen vorzulegen. "Wir sind sehr gespannt auf die Details zum angekündigten 'Doppel-Wumms' der Bundesregierung", sagte Rhein. Bislang sei den Bundesländern allein das Volumen von 200 Milliarden Euro bekannt, die aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds stammen sollen. "Genaueres zu dem angekündigten Deckel für Strom und Gas haben wir leider noch nicht." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ENTLASTUNGSPAKET - Angesichts der steigenden Energiekosten fordern Pflegeunternehmen von der Regierung eine stärkere Entlastung. "Wir erwarten einen Energie-Rettungsschirm für Altenheime", sagte Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege (AGVP), der Wirtschaftswoche. Die Pflegeunternehmen würden aktuell mit Kostensteigerungen von bis zu 60 Prozent kämpfen. So dürfe etwa die Temperatur in den Pflegeheimen "zurecht nicht abgesenkt werden", erklärte Greiner. Für Maßnahmen wie eine 3.000-Euro-Einmalzahlung an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als steuer- und abgabefreie Inflationsausgleichsprämie gebe es keinen Spielraum. (Wirtschaftswoche)

PRIVATINSOLVENZEN - Das Bundesverbraucherschutzministerin von Ressortchefin Steffi Lemke (Grüne) schlägt angesichts der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise für die Bürgerinnen und Bürger Alarm. "Wir sehen mit Sorge, dass die gestiegenen Preise auch die Überschuldungsrisiken insbesondere für einkommensschwächere Haushalte erhöhen können und auch Privatinsolvenzen zunehmen könnten", sagte eine Ministeriumssprecherin dem Handelsblatt. Die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) teilt die Einschätzung des Ministeriums. Es sei davon auszugehen, dass vor allem mit hohen Nachzahlungen für Strom und Gas "Überschuldungssituationen" drohten, die zu einem "erheblichen Anstieg" der Privatinsolvenzen führen können, sagte der stellvertretende Sprecher der AG, Michael Weinhold, dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2022 00:46 ET (04:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.