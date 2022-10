Der Start in den Oktober ist gelungen. Tags zuvor sah es für den Dax zuerst nach einem schwachen Monatsauftakt aus. Nachdem der Leitindex am Freitag einen versöhnlichen Wochenabschluss mit einem Plus auf 12.114 Punkte finden konnte, fiel er am Tag der Deutschen Einheit zunächst unter die Marke von 11.900 Punkten. Unter dünnem Handelsvolumen berappelte sich ...

