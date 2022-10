DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des chinesischen Nationalfeiertags und des Feiertags Chung Yeung Festival geschlossen.

MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen des Nationalfeiertags.

TAGESTHEMA

Der Medienkonzern RTL Group will seine Mehrheitsbeteiligung an der Groupe M6 nun doch behalten, nachdem RTL mehrere finanziell attraktive Angebote für den eigenen 48,3-Prozent-Anteil an M6 erhalten hatte. M6 sei eines der am besten geführten TV-Unternehmen in Europa, und RTL wolle die Strategie fortsetzen, nationale Mediengruppen aufzubauen, die groß genug sind, um mit den US-Plattformen zu konkurrieren, begründeten die Luxemburger ihre Entscheidung. M6 sollte ursprünglich mit TF1 fusioniert werden, doch die Transaktion platzte und RTL erhielt mehrere Angebote für die Mehrheitsbeteiligung. Man halte jedoch die rechtlichen Risiken und Unsicherheiten aufgrund der erforderlichen Genehmigungsverfahren der Kartell- und Medienbehörden für zu hoch, hieß es nun von RTL. Der Konzern zeigte sich nach wie vor davon überzeugt, dass eine Marktkonsolidierung notwendig sei, um im Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen zu konkurrieren - und dass die Marktkonsolidierung in den europäischen TV-Märkten früher oder später stattfinden wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine relevanten Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Erzeugerpreise August Eurozone PROGNOSE: +5,0% gg Vm/+43,2% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vm/+37,9% gg Vj - US 16:00 Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: 0,0% zuvor: -1,0% 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.400,00 +1,2% E-Mini-Future S&P-500 3.724,75 +0,9% E-Mini-Future Nsdq-100 11.416,25 +1,2% Nikkei-225 26.943,10 +2,8% Schanghai-Composite FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 141,18 +41 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 12.209,48 +0,8% DAX-Future 12.256,00 +2,1% XDAX 12.238,77 +2,2% MDAX 22.670,64 +1,3% TecDAX 2.716,46 +1,7% EuroStoxx50 3.342,17 +0,7% Stoxx50 3.347,44 +0,5% Dow-Jones 29.490,89 +2,7% S&P-500-Index 3.678,43 +2,6% Nasdaq-Comp. 10.815,44 +2,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 140,77 +251

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer kräftigen Erholung an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die starken Vorlagen der US-Börsen dürften die Märkte auch hierzulande auf ganzer Breite nach oben ziehen. Dort hatten frische Mittelzuflüsse zu Beginn des 4. Quartals und Hoffnungen auf eine bald weniger hawkishe Fed die Kurse die Aktien nach oben getrieben. Neben Konjunkturdaten wie den VDMA-Auftragseingängen in Deutschland oder den US-Aufträgen für die Industrie dürfte wieder der Preisanstieg in den Fokus kommen: Vor allem in der Eurozone könnte der Anstieg der Erzeugerpreise für Entsetzen sorgen. Sie werden mit über 43 Prozent Plus gegenüber dem Vorjahr erwartet. "Das besondere Problem daran wäre, dass dies eine erneute Beschleunigung der Inflation zeigen würde und keine Spur von einem Spitzenwert", sagt ein Händler. Genau auf dieses Austoppen zumindest in den Anstiegsraten habe der Markt aber gesetzt. Dazu kommen im Tagesverlauf noch diverse Reden von Mitgliedern der US-Notenbank und der EZB, sowie US-Finanzministerin Yellen. Hier gibt es erste Hoffnung auf einen weniger hawkischen Fed-Ton in Zukunft.

Rückblick: Nach einem schwachen Start stützten am Nachmittag positive Vorgaben der Wall Street. Optimisten setzten darauf, dass der Markt in den kommenden drei Monaten noch einen Teil seiner bisher aufgelaufenen Verluste aufholen kann. Der Sektor der Öl- und Gaswerte war im Sog der steigenden Ölpreise mit einem Plus von 2,9 Prozent größter Gewinner. Die Aktie der Credit Suisse brach zwischenzeitlich zweistellig ein und schloss mit der Erholung am Gesamtmarkt rund 1 Prozent im Minus. Ein Rundschreiben an die Mitarbeiter, mit denen die Bank Zweifel an der Kapitalstärke zerstreuen wollte, bewirkte an den Märkten das Gegenteil. Die Kreditausfallversicherungen auf Credit Suisse notierten auf Jahreshoch. Der Börsengang der ABB-Tochter Accelleron geriet derweil zu einer Enttäuschung. Die Aktie kostete am Ende ihres ersten Handelstags 17,92 Franken. Mit rund 1,7 Milliarden Franken liege der Börsenwert unter den 2,1 Milliarden, die eine von ABB in Auftrag gegebene Konsensschätzung habe erwarten lassen, kommentierten die Analysten von RBC Capital Markets. ABB beendeten den Handel 5,6 Prozent niedriger, wobei das Minus zum Großteil auf die Abspaltung von Accelleron zurückging, wie Händler sagten.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Positiv wurde bei RWE (+1,9%) der Kauf von Con Edison Clean Energy Businesses (CEB) gesehen. Jefferies lobte unter anderem, dass RWE damit eine führende Position auf dem US-Markt für erneuerbare Energien erhalte. Porsche AG schlossen nach dem Börsengang in der Vorwoche bei 81,80 Euro und fielen damit unter den Emissionspreis zurück. Beflügelt von den niedrigeren Zinsen legten Immobilienwerte zu, so stiegen Vonovia um 2,3 Prozent. Stützend für United Internet (+3,4%) wirkte die leicht erhöhte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Prosiebensat.1 Media reagierten am Abend kaum auf die Mitteilung, dass CEO Rainer Beaujean aus dem Vorstand ausscheiden wird. Und RTL zeigten sich weitgehend unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen den Sender M6 trotz verschiedener Kaufofferten nun doch behalten will. Die Aktien der BASF tendierten behauptet, nachdem die Europäische Kommission die Förderung des Unternehmens mit 134 Millionen Euro durch die deutsche Regierung genehmigt hatte

USA - AKTIEN

Hausse - Frische Mittelzuflüsse zum Monatsbeginn hätten gestützt, hieß es. Zudem gilt das vierte Quartal als saisonal stark, und der schwache September hat einiges an Risiken eingepreist. Und nicht zuletzt setzten Anleger darauf, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen verringern könnte, falls die Finanzstabilität gefährdet sein könnte: Am Markt wurden Erinnerungen an den Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers im Jahr 2008 wach, als am Montag die Risikoprämien für die Absicherung gegen den Ausfall von Anleihen der Credit Suisse erneut stiegen. Neue Konjunkturdaten enttäuschten überwiegend: Die Bauausgaben gingen im August stärker zurück als erwartet. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zeugte zwar von einer Belebung der Aktivität in der US-Industrie im September, sein von ISM ermitteltes Pendant fiel dagegen überraschend schwach aus. Den mit Abstand stärksten Sektor stellten Energiewerte, die dank des kräftig steigenden Ölpreises um durchschnittlich 5,8 Prozent zulegten. Am übrigen Markt verbilligten sich Tesla um 8,6 Prozent. Die Fahrzeugauslieferungen des Unternehmens stiegen zwar im vergangenen Quartal auf ein Rekordniveau, doch blieb die Zahl hinter den Prognosen der Wall Street zurück. Dagegen steigerte General Motors (+2,4%) den Absatz im dritten Quartal um 24,3 Prozent und berichtete von einer besseren Lage bei den Lagerbeständen. Intel (+4,7%) treibt den Börsengang seiner Fahrassistenz-Tochter Mobileye voran. Diese reichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nach eigenen Angaben am Freitag einen Antrag für eine Börsennotierung ein. Ein Vertrag mit der Hotelkette Hilton (+1%) gab der Peloton-Aktie (+7,8%) Auftrieb.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,12 -15,3 4,27 339,2 5 Jahre 3,90 -18,6 4,09 264,4 7 Jahre 3,78 -20,7 3,98 233,8 10 Jahre 3,65 -17,7 3,83 214,0 30 Jahre 3,69 -8,5 3,77 179,0

Die zuletzt stark gestiegenen Renditen verschafften dem Anleihemarkt regen Zulauf, der verstärkt wurde durch den überraschend schwachen ISM-Index.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 0,9832 +0,1% 0,9823 0,9836 -13,5% EUR/JPY 142,40 +0,2% 142,07 141,86 +8,8% EUR/CHF 1,0079 +0,1% 1,0078 1,0096 -6,0% EUR/GBP 0,8680 +0,0% 0,8679 0,8684 +3,3% USD/JPY 144,84 +0,2% 144,60 144,23 +25,8% GBP/USD 1,1327 +0,1% 1,1320 1,1327 -16,3% USD/CNH 7,0794 -0,3% 7,1042 7,0931 +11,4% Bitcoin BTC/USD 19.623,52 +0,4% 19.548,81 19.445,26 -57,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

