FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des chinesischen Nationalfeiertags und des Feiertags Chung Yeung Festival geschlossen.

MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen des Nationalfeiertags.

TAGESTHEMA

Die australische Notenbank hat die Zinsen weiter erhöht. Mit einer Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,60 Prozent drosselte sie aber das Tempo, was die Reserve Bank of Australia (RBA) mit dem sich eintrübenden Ausblick für die Weltwirtschaft und der wachsenden Sorge um schrumpfende Haushaltsbudgets begründete. Die meisten Ökonomen hatten nach Juni, Juli, August und September einen weiteren Zinsschritt um 50 Basispunkte prognostiziert. Die höhere Inflation und die steigenden Zinsen sorgten für Druck auf die Budgets der Haushalte, sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe. Die vollen Auswirkungen der höheren Zinsen auf Hypothekenzahlungen seien dabei noch gar nicht vollständig spürbar. Lowe verwies außerdem auf das gesunkene Verbrauchervertrauen und die rückläufigen Häuserpreise. Auf der anderen Seite "finden die Leute Jobs, arbeiten mehr und bekommen mehr Geld. Viele Haushalte haben außerdem große finanzielle Puffer aufgebaut, und die Sparrate ist nach wie vor höher als vor der Pandemie", sagte Lowe.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: 0,0% zuvor: -1,0% 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.723,75 +0,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.413,50 +1,1% Nikkei-225 26.959,93 +2,8% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.207,09 +2,4% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.699,30 +3,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr fest - Die Börsen folgen der US-Vorgabe. Dort hatten deutlich sinkende Marktzinsen bei den Anlegern nach der jüngsten Talfahrt wieder für Kauflaune gesorgt. Hinter den sinkenden Renditen am Anleihemarkt stand wiederum, dass in Großbritannien, Pläne zur Senkung des Höchststeuersatzes wieder zurückgenommen wurden, nachdem diese zuvor an den Finanzmärkten für Turbulenzen und letztlich sogar das Eingreifen der Bank of England gesorgt hatten. Der guten Stimmung in Tokio hilft, dass die Preise in Japan im September in der Kernrate nicht weiter gestiegen sind, wenngleich das Plus im Jahresvergleich von 2,8 Prozent erneut deutlich über dem Zielwert der japanischen Notenbank lag. Dass Nordkorea neue Raketentests unternommen hat, die über japanischen Meeresluftraum gingen, sorgt nur politischerseits für Aufregung, belastet die Entwicklung an der Börse aber nicht. Am stärksten legt die Börse in Sydney zu. Großer Treiber dort, mit Abstrichen aber auch anderswo, ist, dass die australische Notenbank die Leitzinsen zwar erneut angehoben hat, mit 25 Basispunkten aber nicht so stark, wie im Vorfeld erwartet. Unter den Einzelwerten verteuert sich in Seoul das Schwergewicht Samsung Electronics um rund 4 Prozent mit Plänen, die Chipentwicklung weiter voranzutreiben und mit seiner 2-Nanometer-Technologie, 2025 in die Massenproduktion gehen zu wollen. Die Internetaktie Naver gibt mit dem Plan, die E-Commerce-Plattform Poshmark zu übernehmen, um fast 4 Prozent nach. In Tokio verteuert sich die Aktie des Handelsunternehmens Marubeni um 6,5 Prozent, getrieben vom gewinnträchtigen Verkauf einer Tochter.

US-NACHBÖRSE

Poshmark legten um 14 Prozent zu auf 17,80 Dollar. Der Online-Marktplatz verkauft sich selbst an den südkoreanischen Internetkonzern Naver für 1,2 Milliarden Dollar. Eine 40-prozentige Kursexplosion verzeichneten Aeroclean. Hier befeuerten Fusionspläne. Der Experte für Luftreinigung will sich in einem Aktientausch mit dem Anbieter von Luftreinigungsanlagen Molekule zusammenschließen. Beide Unternehmen beziffern den mit ihrem Geschäft adressierbaren Markt auf 15 Milliarden Dollar. Die Billigaktie Adamis Pharmaceuticals legte um 3,7 Prozent zu auf gut 17 Cent. Hier trieben Pläne über strategische Optionen, zu denen auch der eigene Verkauf gehört.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.490,89 +2,7% 765,38 -18,8% S&P-500 3.678,43 +2,6% 92,81 -22,8% Nasdaq-Comp. 10.815,44 +2,3% 239,82 -30,9% Nasdaq-100 11.229,73 +2,4% 258,51 -31,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 1,56 Mrd Gewinner 2.760 1.380 Verlierer 571 1.817 unverändert 137 163

Sehr fest - Frische Mittelzuflüsse zum Monatsbeginn hätten gestützt, hieß es. Zudem gelte das vierte Quartal als saisonal stark, und der schwache September habe einiges an Risiken eingepreist. Dazu machten stark fallende Marktzinsen die Akteure wieder mutiger nach der jüngsten Talfahrt. Und nicht zuletzt hätten einige auch darauf gesetzt, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen verringern könnte, falls die Finanzstabilität gefährdet sein könnte. Am Markt wurde dahzu an den Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers 2008 erinnert, nachdem die Risikoprämien für die Absicherung gegen den Ausfall von Anleihen der Schweizer Großnbank Credit Suisse erneut gestiegen waren. Daneben enttäuschten neue Konjunkturdaten überwiegend. Den mit Abstand stärksten Sektor stellten Energiewerte, die im Sog des Ölpreises um durchschnittlich 5,8 Prozent zulegten. Tesla verloren dagegen 8,6 Prozent. Die Fahrzeugauslieferungen stiegen zwar im vergangenen Quartal auf ein Rekordniveau, doch blieb die Zahl hinter den Prognosen zurück. Dagegen steigerte General Motors (+2,4%) den Absatz im dritten Quartal um 24,3 Prozent und berichtete von einer besseren Lage bei den Lagerbeständen. Intel (+4,7%) treibt den Börsengang seiner Fahrassistenz-Tochter Mobileye voran und reichte bei der Börsenaufsicht einen Antrag für eine Börsennotierung ein. Ein Vertrag mit der Hotelkette Hilton (+1%) gab Peloton (+7,8%) Auftrieb.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,12 -15,3 4,27 339,2 5 Jahre 3,90 -18,6 4,09 264,4 7 Jahre 3,78 -20,7 3,98 233,8 10 Jahre 3,65 -17,7 3,83 214,0 30 Jahre 3,69 -8,5 3,77 179,0

Die zuletzt stark gestiegenen Renditen verschafften dem Anleihemarkt regen Zulauf, der verstärkt wurde durch den überraschend schwachen ISM-Index. Dazu sorgten die in Großbritannien zurückgezogenen Pläne einer Senkung des Spitzensteuersatzes weltweit für Entspannung am Anleihemarkt. Zuvor hatte der Plan, die Steuer zu senken, an den Finanzmärkten für so viel Verwerfungen gesorgt, dass sogar die Bank of England auf den Plan getreten war und dem Markt mittels Anleihekäufen Liquidität zuführte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:50 Uhr % YTD EUR/USD 0,9827 +0,1% 0,9820 0,9815 -13,6% EUR/JPY 142,33 +0,2% 142,07 142,30 +8,8% EUR/GBP 0,8677 -0,0% 0,8679 0,8758 +3,3% GBP/USD 1,1326 +0,1% 1,1320 1,1208 -16,3% USD/JPY 144,84 +0,2% 144,60 144,96 +25,8% USD/KRW 1.430,12 -0,2% 1.432,57 1.443,15 +20,3% USD/CNH 7,0832 -0,3% 7,1042 7,1467 +11,5% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6466 -0,7% 0,6515 0,6446 -11,0% NZD/USD 0,5700 -0,4% 0,5721 0,5654 -16,5% Bitcoin BTC/USD 19.606,30 +0,3% 19.548,81 19.201,71 -57,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Pfund stieg nach der Meldung, dass die britische Regierung einen Rückzieher gemacht und die Senkung des Einkommensteuersatzes für Spitzenverdiener wieder fallen gelassen hat. Der Kurs erholte sich um rund 2 Prozent wieder auf das Niveau vor der Bekanntgabe des Nachtragshaushalts. Laut ING rechtfertigt die neue Ankündigung zwar nicht, dass das Pfund viel höher notiert, aber sie mindert das Risiko, dass es zum Dollar auf Parität sinkt. Der Rückzieher belege, dass die Downing Street die Reaktion an den Finanzmärkten im Blick habe. Der Dollar kam derweil nach dem enttäuschend ausgefallenen ISM-Index und mit deutlich sinkenden Marktzinsen etwas zurück. Der Dollarindex sank um 0,4 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,83 83,63 +0,2% +0,20 +19,1% Brent/ICE 89,23 88,86 +0,4% +0,37 +21,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Berichte, dass die Opec+ in dieser Woche eine drastische Senkung ihrer Fördermenge beschließen wolle - um 1 Millionen Barrel täglich -, trieben die Ölpreise nach oben. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich um 5,2 Prozent. Der europäische Gaspreis gab derweil deutlich nach. Marktteilnehmer berichteten von nachlassenden Befürchtungen eines zu knappen Angebots.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.698,12 1.699,85 -0,1% -1,73 -7,2% Silber (Spot) 20,79 20,78 +0,1% +0,01 -10,8% Platin (Spot) 907,70 904,70 +0,3% +3,00 -6,5% Kupfer-Future 3,46 3,43 +0,9% +0,03 -21,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den sinkenden US-Anleiherenditen wurde Gold für viele Anleger wieder attraktiver. Der Preis des zinslos gehaltenen Edelmetalls, der in den vergangenen Monaten in Reaktion auf steigende Zinsen kräftig nachgegeben hatte, erholte sich um über 2 Prozent auf rund 1.700 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

USA - Geldpolitik

Auch wenn einiges darauf hindeutet, dass der Preisauftrieb in den USA nachlässt, ist die Basisinflation immer noch zu hoch. Daher dürfte eine längere Phase hoher Zinsen notwendig sein, erwartet der Präsident der Federal Reserve of New York, John Williams.

JAPAN - Inflation

Die japanischen Kernverbraucherpreise lagen im September wie erwartet 2,8 Prozent über dem Vorjahresniveau, die Verbraucherpreise ebenfalls.

NORDKOREA

Japan hat nach dem Abschuss einer ballistischen Rakete aus Nordkorea die Bewohner im Nordosten seines Landes zur Evakuierung aufgerufen. Japans Ministerpräsident Fumio Kishida bezeichnete den Vorfall als "Gewaltakt". Der südkoreanische Generalstab bestätigte die Erhöhung der militärischen Bereitschaft. Nordkorea habe gegen 07.22 Uhr (00.22 Uhr MESZ) "eine ballistische Rakete in Richtung Osten" abgefeuert, sagte Japans Regierungssprecher Hirokazu Matsuno. Die Details würden noch untersucht. Bei dem Abschuss sei jedoch niemand verletzt worden, sagte er. Vor wenigen Tagen hatte Nordkorea bereits viermal ballistische Raketen abgefeuert. Wenige Stunden vor dem dritten Raketen-Abschuss hatte US-Vizepräsidentin Kamala Harris den Nachbarstaat Südkorea besucht.

USA/IRAN

Die USA haben weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Die Maßnahmen seien eine Reaktion auf das gewaltsame Vorgehen gegen "friedliche Demonstranten" im Land, erklärte US-Präsident Joe Biden. Nähere Angaben dazu machte Biden nicht, sagte aber in der Erklärung, die USA würden "weiterhin iranische Beamte zur Rechenschaft ziehen und die Rechte der Iraner auf freie Proteste unterstützen".

AUTOABSATZ USA

Für die Autoabsätze in den USA im September liegen folgende Daten vor:

Juli bis September 2022 2021 Veränderung gg Vorjahr AUDI 49.267 41.019 +20,1% VOLKSWAGEN 88.820 79.321 +12,0% BMW 85.209 82.064 +3,8% - Marke BMW 78.031 75.619 +3,2% - Marke Mini 7.178 6.445 +11,4% PORSCHE 16.581 15.289 +8,5% STELLANTIS/FCA 385.665 410.918 -6 % GENERAL MOTORS 555.580 k.A. +24% TOYOTA 526.017 k.A. -7,1% HYUNDAI 184.431 178.500 +3 %

NAVER/POSHMARK

Der Online-Marktplatz Poshmark verkauft sich selbst für 1,2 Milliarden Dollar an den südkoreanischen Internetkonzern Naver. Damit ist Poshmark weniger als die Hälfte wert als noch beim Börsengang Anfang 2021.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat Ziele für die Herstellung seiner leistungsfähigsten Chips bekannt gegeben und dabei zum ersten Mal detailliert erläutert, wie der eigene Chip-Produktionsplan im Vergleich zu Taiwan Semiconductor Manufacturing aussehen soll. Demnach soll 2025 mit der Herstellung von Chips im 2-Nanometer-Verfahren und 2027 im 1,4-Nanometer-Verfahren begonnen werden.

