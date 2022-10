Die aktuell längste Serie: Merck KGaA mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.96%) - die längste Serie dieses Jahr: Bayer 13 Tage (Performance: 15.25%). Tagesgewinner war am Montag Wirecard mit 22,90% auf 0,02 (45% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,88% - es war der 23. Tagessieg 2022, Rang 1 im dad.at trending) vor Varta AG mit 10,80% auf 32,52 (73% Vol.; 1W -12,08%) und SBO mit 5,23% auf 47,25 (123% Vol.; 1W -0,53%). Die Tagesverlierer: Ahlers mit -17,96% auf 0,69 (34% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,46%), Tesla mit -8,61% auf 242,40 (103% Vol.; 1W -12,18%), Zumtobel mit -3,00% auf 5,82 (43% Vol.; 1W -3,80%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (47686,64 Mio.), Apple (32567,39) und Amazon (11806,28) ....

