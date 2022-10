Das Instrument PUQ3 CA9571553028 WESTBRIDGE EN. CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 05.10.2022

The instrument PUQ3 CA9571553028 WESTBRIDGE EN. CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.10.2022 and ex capital adjustment on 05.10.2022



Das Instrument 16O FR0011766229 ONCODESIGN SA EO -,08 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 05.10.2022

The instrument 16O FR0011766229 ONCODESIGN SA EO -,08 EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.10.2022 and ex capital adjustment on 05.10.2022



Das Instrument 72D DK0061135753 DRILLING CO.1972 DK 10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 04.10.2022

The instrument 72D DK0061135753 DRILLING CO.1972 DK 10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 04.10.2022



Das Instrument 2VN VGG111961055 BIOHAVEN PHARMAC.HLDG CO. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 04.10.2022

The instrument 2VN VGG111961055 BIOHAVEN PHARMAC.HLDG CO. EQUITY is traded ex capital adjustment on 04.10.2022

