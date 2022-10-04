Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 04.10.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 678 internationalen Medien
Early-Bird-Gelegenheit!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 631863 ISIN: CA28617B1013 Ticker-Symbol: 4EV 
Tradegate
29.09.22
08:58 Uhr
0,699 Euro
-0,019
-2,58 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ELECTROVAYA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELECTROVAYA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,7630,78509:58
0,7640,78609:57
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ELECTROVAYA
ELECTROVAYA INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ELECTROVAYA INC0,699-2,58 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.