4 October 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.

4 October 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 3 October 2022 it purchased a total of 228,903 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 76,517 Number of ordinary shares purchased 152,386 Highest price paid (per ordinary share) EUR0.8480 GBP0.7370 Lowest price paid (per ordinary share) EUR0.8290 GBP0.7260 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.8422 GBP 0.7338

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 691,554,079 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,752 0.8370 XDUB 08:31:20 00026901466TRDU1 1,507 0.8370 XDUB 08:32:15 00026901481TRDU1 183 0.8360 XDUB 08:32:15 00026901479TRDU1 5,011 0.8360 XDUB 08:32:15 00026901480TRDU1 111 0.8320 XDUB 08:52:22 00026901686TRDU1 1,585 0.8300 XDUB 08:52:30 00026901687TRDU1 1,662 0.8300 XDUB 08:52:30 00026901688TRDU1 48 0.8290 XDUB 08:52:31 00026901691TRDU1 1,646 0.8330 XDUB 09:03:15 00026901739TRDU1 3,042 0.8320 XDUB 09:05:09 00026901753TRDU1 10 0.8330 XDUB 09:18:16 00026901771TRDU1 447 0.8360 XDUB 09:24:09 00026901786TRDU1 1,760 0.8370 XDUB 09:24:45 00026901801TRDU1 74 0.8370 XDUB 09:24:45 00026901798TRDU1 170 0.8370 XDUB 09:26:00 00026901825TRDU1 1,624 0.8370 XDUB 09:26:27 00026901829TRDU1 1,583 0.8360 XDUB 09:27:08 00026901836TRDU1 1,651 0.8360 XDUB 09:37:26 00026901966TRDU1 1,539 0.8360 XDUB 09:45:06 00026902039TRDU1 1,513 0.8360 XDUB 09:48:26 00026902047TRDU1 3,266 0.8370 XDUB 10:01:24 00026902118TRDU1 173 0.8360 XDUB 10:03:36 00026902148TRDU1 1,029 0.8360 XDUB 10:03:36 00026902149TRDU1 556 0.8370 XDUB 10:10:45 00026902209TRDU1 888 0.8370 XDUB 10:12:48 00026902231TRDU1 88 0.8370 XDUB 10:12:48 00026902232TRDU1 1,665 0.8370 XDUB 10:16:31 00026902249TRDU1 1,646 0.8370 XDUB 10:23:04 00026902287TRDU1 175 0.8370 XDUB 10:29:31 00026902322TRDU1 801 0.8370 XDUB 10:29:31 00026902323TRDU1 8,226 0.8390 XDUB 10:38:38 00026902395TRDU1 1,170 0.8390 XDUB 11:44:57 00026902548TRDU1 133 0.8390 XDUB 11:44:57 00026902549TRDU1 372 0.8390 XDUB 11:44:57 00026902550TRDU1 1,713 0.8410 XDUB 11:45:39 00026902554TRDU1 1,360 0.8410 XDUB 11:45:39 00026902552TRDU1 353 0.8410 XDUB 11:45:39 00026902553TRDU1 2,500 0.8410 XDUB 11:45:39 00026902551TRDU1 860 0.8410 XDUB 11:45:47 00026902555TRDU1 235 0.8430 XDUB 11:51:13 00026902619TRDU1 484 0.8430 XDUB 11:52:24 00026902620TRDU1 213 0.8430 XDUB 11:53:30 00026902626TRDU1 310 0.8430 XDUB 11:53:30 00026902625TRDU1 1,221 0.8430 XDUB 11:53:30 00026902622TRDU1 1,012 0.8430 XDUB 11:53:30 00026902623TRDU1 209 0.8430 XDUB 11:53:30 00026902624TRDU1 156 0.8430 XDUB 11:53:33 00026902627TRDU1 244 0.8430 XDUB 11:53:37 00026902628TRDU1 3,733 0.8430 XDUB 12:12:21 00026902639TRDU1 3,056 0.8430 XDUB 12:12:21 00026902640TRDU1 1,592 0.8410 XDUB 12:12:34 00026902644TRDU1 19 0.8380 XDUB 12:35:29 00026902700TRDU1 675 0.8410 XDUB 13:19:00 00026902876TRDU1 397 0.8410 XDUB 13:19:00 00026902875TRDU1 810 0.8410 XDUB 13:19:00 00026902873TRDU1 262 0.8410 XDUB 13:19:00 00026902874TRDU1 82 0.8410 XDUB 13:19:00 00026902868TRDU1 500 0.8410 XDUB 13:19:00 00026902869TRDU1 490 0.8410 XDUB 13:19:00 00026902870TRDU1 1,690 0.8410 XDUB 13:19:00 00026902871TRDU1 1,697 0.8410 XDUB 13:19:00 00026902872TRDU1 1,937 0.8450 XDUB 13:34:54 00026902918TRDU1 7,105 0.8450 XDUB 13:34:54 00026902919TRDU1 3,559 0.8440 XDUB 13:36:08 00026902925TRDU1 659 0.8440 XDUB 13:47:32 00026902934TRDU1 1,695 0.8440 XDUB 13:47:32 00026902935TRDU1 1,093 0.8440 XDUB 13:47:32 00026902936TRDU1 448 0.8440 XDUB 13:56:41 00026902957TRDU1 1,539 0.8440 XDUB 13:56:41 00026902958TRDU1 4,661 0.8450 XDUB 14:26:56 00026903054TRDU1 2,458 0.8450 XDUB 14:26:56 00026903055TRDU1 1,497 0.8450 XDUB 14:37:03 00026903176TRDU1 4,612 0.8450 XDUB 14:37:03 00026903177TRDU1 4,400 0.8450 XDUB 14:37:03 00026903178TRDU1 1,559 0.8450 XDUB 14:37:03 00026903179TRDU1 1,789 0.8470 XDUB 14:49:13 00026903383TRDU1 1,668 0.8470 XDUB 14:51:59 00026903441TRDU1 1,789 0.8470 XDUB 14:54:44 00026903494TRDU1 1,632 0.8460 XDUB 14:57:55 00026903567TRDU1 785 0.8480 XDUB 15:07:16 00026903864TRDU1 3,814 0.8480 XDUB 15:07:16 00026903863TRDU1 643 0.8480 XDUB 15:08:54 00026903903TRDU1 906 0.8480 XDUB 15:08:54 00026903904TRDU1 2,236 0.8470 XDUB 15:10:46 00026903971TRDU1 1,603 0.8470 XDUB 15:16:28 00026904125TRDU1 1,642 0.8470 XDUB 15:18:43 00026904191TRDU1 680 0.8470 XDUB 15:21:44 00026904245TRDU1 3,050 0.8470 XDUB 15:28:42 00026904354TRDU1 1,617 0.8470 XDUB 15:29:00 00026904361TRDU1 785 0.8470 XDUB 15:32:18 00026904453TRDU1 3,040 0.8470 XDUB 15:42:21 00026904644TRDU1 973 0.8470 XDUB 15:42:21 00026904645TRDU1 677 0.8470 XDUB 15:42:21 00026904646TRDU1 4,096 0.8470 XDUB 15:42:21 00026904647TRDU1 626 0.8470 XDUB 15:42:21 00026904648TRDU1 1,708 0.8470 XDUB 15:52:53 00026904812TRDU1 1,529 0.8460 XDUB 15:56:11 00026904864TRDU1 1,553 0.8460 XDUB 15:59:12 00026904892TRDU1 625 0.8460 XDUB 16:01:48 00026904921TRDU1 344 0.8460 XDUB 16:01:48 00026904922TRDU1 846 0.8480 XDUB 16:03:11 00026904936TRDU1 1,529 0.8480 XDUB 16:04:20 00026904974TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,718 0.7300 XLON 08:36:10 00026901505TRDU1 2,684 0.7300 XLON 08:36:10 00026901506TRDU1 2,192 0.7260 XLON 08:52:31 00026901690TRDU1 393 0.7260 XLON 08:52:31 00026901689TRDU1 100 0.7320 XLON 09:34:15 00026901935TRDU1 2 0.7320 XLON 09:34:15 00026901934TRDU1 2,329 0.7320 XLON 09:34:15 00026901933TRDU1 681 0.7320 XLON 09:51:23 00026902062TRDU1 1,758 0.7320 XLON 09:51:23 00026902061TRDU1 756 0.7330 XLON 10:09:49 00026902203TRDU1 1,742 0.7330 XLON 10:09:49 00026902202TRDU1 871 0.7330 XLON 10:29:21 00026902320TRDU1 140 0.7330 XLON 10:29:21 00026902319TRDU1 2,627 0.7320 XLON 10:38:42 00026902399TRDU1 5,415 0.7320 XLON 10:38:42 00026902398TRDU1 2,831 0.7330 XLON 11:44:53 00026902547TRDU1 2,850 0.7350 XLON 12:12:34 00026902643TRDU1 1,591 0.7350 XLON 12:12:34 00026902642TRDU1 1,224 0.7350 XLON 12:12:34 00026902641TRDU1 1,401 0.7340 XLON 13:18:55 00026902860TRDU1 1,149 0.7340 XLON 13:18:55 00026902859TRDU1 2,900 0.7340 XLON 13:18:56 00026902863TRDU1 443 0.7340 XLON 13:18:56 00026902862TRDU1 4,000 0.7340 XLON 13:18:56 00026902861TRDU1 763 0.7340 XLON 13:18:57 00026902867TRDU1 909 0.7340 XLON 13:18:57 00026902866TRDU1 1,131 0.7340 XLON 13:18:57 00026902865TRDU1 541 0.7340 XLON 13:18:57 00026902864TRDU1 2,461 0.7340 XLON 13:56:41 00026902956TRDU1 2,703 0.7350 XLON 14:38:52 00026903195TRDU1 2,921 0.7350 XLON 14:48:01 00026903356TRDU1 1,064 0.7360 XLON 14:58:56 00026903583TRDU1 2,525 0.7370 XLON 15:02:59 00026903730TRDU1 2,479 0.7370 XLON 15:12:03 00026904029TRDU1 40 0.7370 XLON 15:12:03 00026904028TRDU1 2,529 0.7370 XLON 15:21:18 00026904238TRDU1 6,164 0.7360 XLON 15:25:52 00026904304TRDU1 1,761 0.7360 XLON 15:53:17 00026904826TRDU1 773 0.7360 XLON 15:53:17 00026904825TRDU1 4,956 0.7350 XLON 15:54:21 00026904849TRDU1

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 192096 EQS News ID: 1455759 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

