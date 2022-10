Vernier (ots) -Der TCS überträgt das langjährige Erfolgsmodell der Pannenhilfe von der Strasse auf das Zuhause. Auf der Grundlage eines erfolgreich durchgeführten Pilotprojekts ist TCS Home nun in der ganzen Schweiz verfügbar und ermöglicht es Besitzern eines Eigenheims, bei einer Panne zu Hause die Soforthilfe des TCS in Anspruch zu nehmen.Mit dieser neuen Dienstleistung erweitert der Touring Club Schweiz sein Angebot und führt einen neuartigen Pannenhilfedienst für zu Hause ein. Wie beim Pannendienst auf der Strasse bietet der TCS seine unabhängigen Dienste an, um seinen Mitglieder neu auch bei Pannen zu Hause zu helfen und sie mit dem geeigneten Fachspezialisten in Verbindung zu bringen. Durch diesen Service haben die Mitglieder nur noch einen einzigen Ansprechpartner für Panne, ob zu Hause oder unterwegs.Ein Pannendienst rund um die UhrDer TCS ist rund um die Uhr erreichbar, das gilt neu auch für Probleme zu Hause. TCS Home deckt Pannen bei fest installierten Anlagen wie Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen, bei Haushaltsgeräten sowie am Dach, an Fenstern und Türen des Hauses oder der Eigentumswohnung.TCS organisiert die SoforthilfeDie Experten des TCS stehen Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr mit Rat, Schutz und Hilfe zur Seite. Lässt sich die Panne nicht beheben, so organisiert der TCS einen qualifizierten Handwerker, der sich um die Panne kümmert. Die Kosten der Soforthilfe übernimmt der TCS. Um TCS Home abonnieren zu können, ist eine TCS Mitgliedschaft notwendig. Der Preis beträgt 99 Franken pro Jahr.Ein erfolgreiches PilotprojektNach der erfolgreichen Umsetzung des Pilotprojekts in allen Westschweizer Kantonen sowie in den Kantonen Bern und beider Basel wird TCS Home ab sofort landesweit für alle Haus- und Stockwerkeigentümer verfügbar sein. Damit will der TCS das langjährige Vertrauen seiner Mitglieder weiter ausbauen und sich bei alltäglichen Pannen zu Hause als zuverlässiger Partner etablieren. Der Pannendienst zu Hause wurde mit bisher über 400 erfolgreich durchgeführten Einsätzen besonders von jungen und älteren Menschen in den grösseren Agglomerationen der Städte geschätzt.Pressekontakt:Massimo Gonnella, Mediensprecher TCS, 058 827 27 26, 076 367 25 33, massimo.gonnella@tcs.ch, www.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100895923