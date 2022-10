(shareribs.com) Chicago 04.10.2022 - Mais und Weizen zeigen sich im elektronischen Handel etwas leichter. Die Ernte in den USA verläuft langsamer als in den Vorjahren. Der Erntezustand ist stabil.Die komplexe Lage in der Ukraine stützt den Weizenpreis auch weiterhin. Die Marktteilnehmer sehen die Gefahr, dass Russland die Exporte von Getreide über den Seeweg künftig wieder zu unterbinden versucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...