Nach weniger als erwarteten Auslieferungen ist die Aktie von Tesla am Montag auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen. Das kam Cathie Wood gerade recht - die Kultinvestorin von Ark Invest nutzte den Dip bei Tesla und griff zu. Bei ihrem letzten antizyklischen Tesla-Kauf bewies Wood ein ziemlich gutes Timing.Ark Investment kaufte nun exakt 132.213 Tesla-Aktien. Der Anteil im Ark Innovation beläuft sich aktuell auf 10,6 Prozent, was Platz 1 der Holdings bedeutet. Platz 2 geht an Zoom mit 8,4 Prozent. ...

