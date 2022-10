Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Update der Öl- und Gasaktivitäten

Highlights der derzeitigen Entwicklung

- Produktion läuft in allen Tochtergesellschaften planmäßig- Salt Creek verkauft Restflächen in North Dakota für 6,6 Mio. USD- Oxy JV nimmt Produktion auf- Deutsche Rohstoff erhöht Anteil an Cub Creek auf 98%- Cub Creek startet Bohrprogramm in Wyoming- 23 Mio. USD Bankverbindlichkeiten in Q3 vollständig zurückgeführt

Die Öl- und Gasaktivitäten der Deutsche Rohstoff AG gehen planmäßig voran. Die bestehende Produktion liefert die erwarteten Ergebnisse, gleichzeitig werden in den kommenden Monaten zahlreiche Bohrungen entsprechend der Planung die Produktion aufnehmen und neue Bohrprogramme gestartet werden. Die starke operative Entwicklung sichert die Prognose für 2022 und legt die Grundlage dafür, dass nach jetzigem Stand auch die Prognose für das Jahr 2023 erreicht werden wird.

Salt Creek Oil & Gas mit Fokus auf "non-operated" Assets

Salt Creek hat die noch verbliebenen Flächen in North Dakota erfolgreich für insgesamt 6,6 Mio. USD an verschiedene Käufer veräußert. Die Produktion belief sich zuletzt auf rund 70 BOEPD. Die Flächen wurden in verschiedenen Transaktionen seit 2016 für insgesamt für rund 7,5 Mio. USD erworben und haben während der Haltedauer rund 3 Mio. USD Cashflow generiert. Salt Creek wird sich zukünftig auf weiteres Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...