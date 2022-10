Seoul, Südkorea, 4, Okt. 2022 (ots/PRNewswire) -P&C Solution, ein XR-Spezialist (Extended Reality), gab die gleichzeitige Einführung seines neuen Produkts "METALENSE" auf dem koreanischen Markt und in Übersee am 4. Oktober 2022 bekannt. In Korea plant P&C Solution die Produkteinführung auf der Korea Electronics Show (KES) 2022, die vom 4. (Di.) bis 7. Oktober (Fr.) vier Tage lang im COEX in Seoul stattfinden wird. Das Produkt wird gleichzeitig auch in Übersee durch die Verteilung eines Werbeartikels in Nordamerika, Europa und Asien eingeführt.P&C Solution wurde für seine technologische Leistungsfähigkeit mit dem Innovationspreis ausgezeichnet, der auf der KES nur an innovative Produkte vergeben wird. Die KES ist Koreas wichtigste Messe für IT-Konvergenzprodukte. Da es sich bei der KES um eine Großveranstaltung handelt, werden sowohl eine Reihe ausländischer Einkäufer als auch inländische Unternehmen an dieser Messe teilnehmen. Darüber hinaus wird die KES 2022 eine Vielzahl von Produkten vorstellen, darunter verschiedene elektronische Geräte und IKT-, IoT-, AR- und XR-Lösungen, und auch die dazugehörigen Nebenveranstaltungen anbieten.P&C Solution bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die auf AR-, XR- und digitalen Zwillingstechnologien basieren. Als Schlüsseldienste bietet das Unternehmen AR-Brillen und eine differenzierte XR-Lösung an, um Probleme zu lösen, die durch Kommunikationsfehler zwischen Administratoren und Bedienern und Erkennungsfehler von Bedienern in Industrieanlagen verursacht werden. Die Produkte können nicht nur in der Industrie eingesetzt werden, sondern sind auch für verschiedene Bereiche wie Logistik, Bauwesen, Fertigung, Militär, Medizin, Bildung und Kultur geeignet.METALENSE, ein neues Produkt, das auf der Messe vorgestellt wird, wurde durch die Verbesserung des optischen Teils und der AR-Engine-Funktionen der bestehenden AR-Brille entwickelt. Durch die hohe Auflösung und Klarheit des Objektivs entsteht ein starkes Gefühl des Eintauchens in die Realität, so dass die Benutzer die gemischte Realität realistischer erleben können.Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, auf der Messe eine Lösung für die Fernkooperation und das AR-Zeichnen mit METALENSE zu demonstrieren. "Wir freuen uns darauf, unser neues AR-Brillenmodell und unseren Service auf der KES 2022 vorzustellen", sagte ein Vertreter von P&C Solution. Er äußerte große Erwartungen an die Teilnahme des Unternehmens an der Veranstaltung und sagte: "Wir werden uns gründlich vorbereiten, um die Veranstaltung zu einer bedeutenden Gelegenheit zu machen, die Einführung unseres neuen Produkts METALENSE anzukündigen."Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1912611/P_C_Solution_METALENSE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pc-solution-bringt-metalense-am-4-oktober-2022-auf-den-markt-301639600.htmlPressekontakt:Soomin Ahn,smahn@pncsolution.co.kr,+82-2-3462-0315Original-Content von: P&C Solution, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165622/5335462