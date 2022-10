Der SMI steht um 09.15 Uhr 1,27 Prozent höher bei 10'421,76 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag mit festeren Kursen in die Sitzung. Die Aufholbewegung des Vortages, als nach einem schwachen Start letztlich noch ein kleines Plus resultierte, findet damit eine Fortsetzung. Unterstützung kommt von sehr starken Vorgaben aus New York, wo zuletzt schwache Konjunkturdaten Hoffnungen auf eine weniger starke Eindämmung der lockeren Geldpolitik...

Den vollständigen Artikel lesen ...