Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 3. Quartal 2022

01.10.2022 - Im Anschluß an eine Erholung bis zur Mitte August notieren die Märkte aktuell wieder auf ihren Levels zum letzten Quartalswechsel.Der fortwährende Krieg in der Ukraine sowie Inflationszahlen und Erwartungen an stärker stei-gende Zinsen belasten die Märkte unverändert.Insbesondere die jüngsten Eskalationen im Ukraine-Krieg verunsichern die Märkte erneut. Auch die zwischenzeitlich zu verzeichnenden Zweitrundeneffekte in der detaillierteren Inflati-onsdatenbetrachtung führten nach einer Erholung in der ersten Hälfte des 3Q22 dann wieder zu Kursrückgängen in allen Asset-Klassen. Sowohl Aktien, Edelmetalle, Anleihen als auch Kryp-towährungen kannten dann zumeist wieder nur den Weg in Richtung Süden, so dass wir heute wieder am Ausgangspunkt des Quartals angekommen sind.

Marktbericht 3. Quartal 2022