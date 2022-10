Genau 11.384 E-Autos wurden in Norwegen im September neu zugelassen, die damit einen Marktanteil von 77,7 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen des Landes erreichten. Hinzu kamen 1.669 neue Plug-in-Hybride. Mit 3.063 Neuzulassungen lag das Tesla Model Y unter allen Antriebsarten an der Spitze. Im Vergleich zu den 13.946 neuen Elektro-Pkw im September 2021 entsprechen die 11.384 neuen E-Autos aus dem Vormonat ...

