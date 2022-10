Berlin (ots) -Gemeinsame Pressemitteilung der Bundesärztekammer und der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten"Die aktuelle Diskussion um die Abfederung der stark steigenden Energiepreise und der allgemeinen Kosten konzentriert sich viel zu sehr auf die großen Unternehmen. Dabei gerät vollkommen aus dem Blick, dass auch kleinere Arbeitgeber, wie beispielsweise Arztpraxen und deren Mitarbeiter, unter der hohen Inflation leiden." Das erklärt Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK). Wenn die Politik hier nicht gegensteuere, drohten im schlimmsten Fall Einschränkungen bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung.Reinhardt rief den Gesetzgeber dazu auf, insbesondere den Medizinischen Fachange-stellten (MFA) endlich die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie verdienten. "Die Ärztinnen und Ärzte wissen ganz genau, was sie an ihrem Fachpersonal haben. Viele Praxisinhaber wären sicher gern bereit, ihre MFA in diesen schwierigen Zeiten durch Bonuszahlungen zu unterstützen. Gleichzeitig müssen sie selbst aber gerade starke Ein-bußen verkraften. Daher ist es jetzt an der Zeit, dass die Politik Verantwortung über-nimmt und einen MFA-Solidaritätsbonus beschließt", forderte der BÄK-Präsident. Die-ser könne über die Arztpraxen an die Mitarbeiter weitergeben werden.Auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte stünden aufgrund der jüngsten Entwicklun-gen unverschuldet unter besonderem wirtschaftlichem Druck. So träfen im Gesund-heitswesen die hohen Kostensteigerungen auf reglementierte Preise, weshalb diese nicht mehr über die reguläre Vergütung ausgeglichen werden könnten. "Die Punktwert-steigerung von zwei Prozent, die der Erweiterte Bewertungsausschuss für das kom-mende Jahr beschlossen hat, bleibt deutlich hinter der Inflation zurück. Für das Jahr 2024 fordern die Krankenkassen sogar eine Nullrunde. Das ist ein absoluter Affront. In Anbetracht einer Inflationsrate von etwa acht Prozent läuft eine Nullrunde auf eine er-hebliche wirtschaftliche Belastung in der ambulanten Versorgung hinaus. Bei vielen Praxisinhabern reduziert sich durch die steigenden Kosten der Praxisertrag in erhebli-chem Umfang", so Reinhardt. Erschwerend komme hinzu, dass der vertragsärztlichen Versorgung durch die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplante Streichung der Neupatientenregelung zusätzlich rund 400 Millionen Euro entzogen würden. "Das Verhalten der Krankenkassen ist absolut unverantwortlich, sie gefährden dadurch vor-sätzlich die Patientenversorgung", so BÄK-Präsident Reinhardt.Das könnte zudem dazu führen, dass Ärztinnen und Ärzte unter wirtschaftlichem Druck Praxismitarbeiter entlassen müssen. "Das träfe dann mit den MFA gerade diejenigen, die in den letzten Jahren einen enormen Beitrag zur Bewältigung der Coronapandemie ge-leistet haben. Nachdem die Politik ihnen schon den Coronabonus verwehrt hat, düpiert sie diese systemrelevante Berufsgruppe ein weiteres Mal", kritisierte Erik Bodendieck, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten. Logische Folge eines solchen Per-sonalabbaus in den Praxen sei eine Einschränkung der Sprechstundenzeiten. "Auch ein Praxisinhaber kann die Grundprinzipien wirtschaftlichen Handelns nicht auf Dauer ig-norieren. Weniger Personal bedeutet weniger Termine für die Patientinnen und Patien-ten. Damit stehen am Ende alle schlechter da. Die politisch Verantwortlichen haben es jetzt in der Hand, den drohenden Versorgungseinbruch zu verhindern", so Bodendieck.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707EMail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5335563