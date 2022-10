Für Startups waren die Zeiten schon mal besser. Anders als in den Vorjahren, als die Risikokapitalgeber stetig steigende Summen in den Markt pumpten, haben es viele Gründer inzwischen schwer bei der Investorensuche. Die hohen Bewertungen der Vergangenheit sind aktuell sogar doppelt kontraproduktiv, denn das ungeschriebene Gesetz der VC-Finanzierungen verlangt permanentes Wachstum. Jede Finanzierungsrunde sollte größer als die vorangegangene sein, sonst droht eine "Down Round", die den herunterkorrigierten Unternehmenswert zum Maßstab nimmt und damit die Anteile der bereits investierten Kapitalgeber entwertet. ...

