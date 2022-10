Wetzlar/Langwedel (ots) -Nachfolgekontor, im Verbund mit sonntag corporate finance eine deutschlandweit führende M&A-Beratungsboutique mit Fokus auf mittelständische Unternehmensnachfolgen, berät die Schmidtlein Energietechnik GmbH beim Startschuss zur strategischen Partnerschaft mit der solareins GmbH, einem deutschlandweit führenden Verbund für Solarteure. Die bisherigen Gesellschafter Martin Hillen und Susanne Schmidtlein werden im Zuge der Nachfolgeregelung auch weiterhin als Geschäftsführer von Schmidtlein Energietechnik an Bord bleiben, um das Lebenswerk geordnet an den neuen Partner zu übergeben.Schmidtlein Energietechnik mit Hauptsitz im niedersächsischen Langwedel hat sich seit seiner Gründung 2007 als Komplettanbieter auf die Planung, Installation und Wartung von Photovoltaikanlagen spezialisiert. Im Fokus stehen dabei neben Anlagen bis 200 kWp auch die Bereitstellung von Speicherungsmöglichkeiten sowie Ladestationen. Zudem bietet das erfahrene Expertenteam seinem Kundenstamm umfassende Servicedienstleistungen (u.a. Monitoring und Anlagenrevision) unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Prozessansprüche. Der Solarspezialist, der traditionelles Handwerk mit modernen, digitalen Technologien verbindet, beschäftigt aktuell rund 20 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2021 einen Jahresumsatz von zwei Millionen Euro.2021 gegründet, agiert die im niedersächsischen Lüneburg ansässige solareins GmbH als deutschlandweite Verbundplattform führender Handwerksunternehmen im Bereich Photovoltaik. Um die Gruppe weiter zu stärken, bündeln solareins und Schmidtlein Energietechnik zukünftig ihre Kräfte und sind somit ideal positioniert, um den Anforderungen des schnell wachsenden Marktumfeldes bestmöglich zu begegnen."Gerade in einer wirtschaftlich fordernden Situation wie der diesen war es uns wichtig, einen Partner für unser Unternehmen zu finden, der unser Lebenswerk mit Verantwortung und Engagement weiterführt. Unsere Ansprechpartner vom Nachfolgekontor haben uns im gesamten Prozess hochprofessionell und in einem extrem bürokratischen Weg an den richtigen Stellen sehr empathisch begleitet. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken", erklärt Martin Hillen, Inhaber von Schmidtlein Energietechnik."Nicht zuletzt die aktuell vorherrschende Aufbruchstimmung im Bereich der Solartechnik führte zu einer hohen Nachfrage: Im Zusammenspiel mit unserem aktiv gesteuerten Prozess konnte unser Mandant auch in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten aus einem breiten Pool an interessierten Investoren aus diversen Branchen auswählen und somit den idealen Partner mit besten Rahmenbedingungen finden", kommentiert Benedikt Pohlner, Projektleiter bei Nachfolgekontor.Über Nachfolgekontor und sonntag corporate financeDie Nachfolgekontor GmbH ist im Verbund mit der sonntag corporate finance GmbH eines der führenden M&A-Beratungshäuser im deutschen Mittelstand. Das knapp 30-köpfige Expertenteam begleitet mittelständische Unternehmer exklusiv durch den gesamten Verkaufsprozess. "Unsere Aufgabe besteht darin, Lebenswerke zu sichern", lautet das Selbstverständnis. Dabei profitieren die Kunden von einem einzigartigen, mehrfach von der Wirtschaftspresse ausgezeichneten Ansatz, der die Identität ihrer Unternehmen in besonderem Maße schützt. Durch den exzellenten Zugang zum Mittelstand haben sich Nachfolgekontor und sonntag corporate finance auch als starker Partner an der Seite renommierter nationaler und internationaler Großunternehmen und Investoren bei Zukäufen etabliert.www.nachfolgekontor.de www.sonntagcf.comÜber Schmidtlein Energietechnik GmbHwww.schmidtlein-solartechnik.deÜber solareins GmbHwww.solar-eins.dePressekontakt:IWK Communication PartnerJudith SpießbergerOhmstraße 180802 München+49 89 200030-38sonntag@iwk-cp.comOriginal-Content von: sonntag corporate finance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135124/5335637