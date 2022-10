Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat jüngst entschieden, das Leitzinsniveau im Vereinigten Königreich weiter anzuheben, was die Bank Rate um abermals 50 Bp hat steigen lassen, so die Analysten der Nord LB.Damit notiere diese nun immerhin schon bei 2,25%. Das momentane Inflationsumfeld habe die Notenbanker in London offenkundig auch am aktuellen Rand unter großem Handlungsdruck gesetzt. Einige Marktteilnehmer scheinen allerdings mit noch mehr Aktivität bei der Bank of England gerechnet zu haben, so die Analysten der Nord LB. David Ramsden, Catherine Mann und Jonathan Haskel hätten in der Tat auch für eine Anhebung der Bank Rate um 75 Bp gestimmt. Swati Dhingra habe dagegen nur für einen Zinsschritt um 25 Bp votiert - 5:3:1 für +50 Bp also! Dieses Abstimmungsverhalten deute auf eine große Uneinheitlichkeit bei den Sorgen der wichtigsten britischen Notenbanker hin. Während einige Entscheidungsträger lieber noch kräftiger gegen die aktuellen Inflationstendenzen kämpfen wollen würden, sähen einzelne Stimmen eher den Bedarf zu einer zunehmend vorsichtigeren Antwort der Geldpolitik. ...

