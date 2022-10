Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern wurde neben den europäischen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes auch der entsprechende ISM-Index in den USA bekannt gegeben, so die Analysten der Helaba.Die PMIs in Europa lägen ein weiteres Mal unterhalb der Wachstumsschwelle, während der ISM-Index sich ungeachtet des Rückgangs noch oberhalb von 50 Punkten halte. Insgesamt würden die Daten das Bild stützen, wonach die US-Konjunktur nicht so hart vonseiten der gestiegenen Gaspreise getroffen werde wie die Eurozone und die FED deutlich unbeschwerter an der Zinsschraube drehen könne, obwohl die EZB ebenfalls wegen der hohen Inflation unter Druck stehe. Die Zinserwartungen gemessen an den Euribor-Futures hätten sich zuletzt reduziert. Trotzdem erwarte das Gros der Akteure ein weiteres engagiertes Vorgehen der EZB gegen die Inflation. ...

