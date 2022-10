Berlin/Bonn (ots) -Jan Lahde gibt Amt nach acht Jahren abCord Schiplage (GSagri, Schneiderkrug) ist auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT) in Berlin zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 44-Jährige war zuvor bereits DVT-Vizepräsident und Vorsitzender der Regionalgruppe Nord. Schiplage löst Jan Lahde (Hansa Landhandel, Heeslingen) ab, der nach acht Jahren im Amt nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stand. Der scheidende Präsident bedankte sich für die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit im gesamten Verband, im Präsidium und Vorstand und wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung für seine langjährigen ehrenamtlichen Dienste mit dem DVT-Award ausgezeichnet. Lahde war seit 1994 im Vorstand des Bundesverbandes der Mischfutterhersteller, mit der Gründung des DVT im Jahr 2001 Vorstandsmitglied und von 2003 bis zu seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2014 als Vizepräsident aktiv.Vizepräsidentin Carolin Braun-Majer (DEWA Kraftfutterwerk, Emskirchen) und Vizepräsident Dr. Bernhard Wesseling (Deutsche Vilomix, Neuenkirchen-Vörde) wurden bei den Wahlen in Berlin in ihren Ämtern bestätigt.Weitere Vorstandsmitglieder sind Stefan Alius (Agrifirm, Vorsitzender Regionalgruppe West), Bernd Becker (Raiffeisen Kraftfutterwerk Mittelweser-Heide), Dr. Antje Eckel (Dr. Eckel Animal Nutrition), Dr. Anton Einberger (Trouw Nutrition, Vizepräsident des europäischen Mischfutterverbandes (FEFAC), Ernst Friedlaender (ForFarmers Germany), Dr. Heinrich Kleine Klausing (Deutsche Tiernahrung Cremer), Bernd Schmitz (Agravis Futtermittel), Karl Schneider (Fa. Karl Schneider, Vorsitzender Regionalgruppe Süd), Johann Stöfen (Fa. J. Stöfen) und Dr. Wilhelm Weisthoff (Fa. H. Wilhelm Schaumann, Vorsitzender Fachabteilung Mineralfutter).Pressekontakt:Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)Fabian Preuss | PressesprecherBeueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 BonnTelefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |preuss@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.deTwitter: @DVTVerband | facebook.com/DVTiernahrung |tinyurl.com/DVT-YoutubeOriginal-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/45468/5335706