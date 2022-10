Lanxess zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. Schließlich sind die Aktien aktuell rund fünf Prozent teurer als gestern. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Lanxess-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Lanxess der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Lanxess-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 37,00 EUR. Bei Lanxess ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...