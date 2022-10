München (ots) -Sie ist Dschungelkönigin, Influencerin und Sängerin. Seit vielen Jahren teilt Jenny Frankhauser ihr Leben im TV und ist ein bekanntes Gesicht in der Deutschen Medienlandschaft. Im Frühjahr 2022 dann die großen News: Jenny ist zum ersten Mal schwanger - und lässt die aufregende Zeit bis zur Geburt von einem Fernsehteam begleiten! TLC hat mit "Jenny & Steffen im Babyglück" die besonderen Momente der letzten neun Monate eingefangen und zeigt den Babymoon der besonderen Art ab 09. November, immer mittwochs um 20:15 Uhr, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung.Jenny Frankhauser und Steffen König werden zum ersten Mal Eltern - und ziehen zur gleichen Zeit auch noch um. Das bedeutet viel Trubel und Veränderung im Hause König-Frankhauser! Über den gesamten Prozess hat TLC die beiden bis zur Geburt mit Kameras begleitet. Entstanden ist eine vierteilige Serie, bei der Jenny und Steffen die Zuschauer:innen an allen privaten Momenten teilhaben lassen. Von Anfang bis Ende der aufregenden Zeit ist TLC mit dabei: ob Arztbesuche, Babybauchshooting, Gender-Reveal oder Renovierung und Nestbau im neuen Haus - alle wichtigen Momente werden festgehalten. Große Emotionen, hektische Stressmomente und viele Lacher sind inklusive, denn bei den werdenden Eltern geht ständig etwas schief. Zur eigenen Babyparty mit Jennys Mutter Iris Klein kommen sie zu spät, beim Liebesurlaub im Camper streikt das Wohnmobil, die Babypuppe lässt Jenny fallen - wie meistern Jenny und Steffen die Hürden?"Jenny & Steffen im Babyglück" wird im Auftrag von Warner Bros. Discovery von Constantin Entertainment (Produzent Jochen Köstler, Executive Producer Jan Vogelsang) produziert. Als Producerin seitens Warner Bros. Discovery zeichnet Johanna Thiele verantwortlich."Jenny & Steffen im Babyglück" ab 09. November 2022, immer mittwochs um 20:15, exklusiv im Free-TV auf TLC. Zudem sind die Folgen exklusiv kurz vor der linearen Ausstrahlung auf dem Streamingdienst discovery+ zu sehen.Pressekontakt TLC:Olivia DittmarCommunications & PR ExecutiveDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | GermanyOlivia_Dittmar@discovery.compresse.discovery.deOriginal-Content von: TLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112755/5335836