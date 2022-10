HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen des Wettbewerbers Nike von 120 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Überschüssige Lagerbestände drückten auf die Margen der Amerikaner, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da Nike der weltweite Marktführer sei, dürfte dies zu verstärkten Rabattaktionen in der gesamten Branche führen und daher auch die Rentabilität der Herzogenauracher belasten. Derweil erschienen die Adidas-Aktien weiterhin anspruchsvoll bewertet./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 08:16 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

