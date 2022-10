Ein Funken Hoffnung löst pünktlich zum Oktober-Start eine Rally an der Wall Street aus. Der S&P 500, Dow Jones und Nasdaq springen am Montag weit über 2 Prozent nach oben. Auf einen erneuten Kursrückgang im gestrigen vorbörslichen Handel folgte postwendend die Umkehr, die der Beginn einer Erholungsrally in den US-Indizes S&P 500, Dow Jones und ...

