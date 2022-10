Berlin (ots) -GEO und Wohllebens Waldakademie diskutieren mit mehr als 30 hochrangigen Gästen über die Zukunft von Wald und KlimaHeute startet der WaldKlimaGipfel von GEO und Wohllebens Waldakademie in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin. Über 30 Gäste aus Politik, Wissenschaft, Kultur, Journalismus und Naturschutz diskutieren bei der Veranstaltung zwei Tage über die Zukunft von Wald und Klima. Den Auftakt heute Vormittag machte Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die in ihrer Begrüßungsrede zum Thema "Natürlicher Klimaschutz: Mehr Fortschritt im Wald wagen" sprach."Die Klimakrise ist in unser aller Alltag angekommen. Für den Wald in Europa hieß das in diesem Sommer: Waldbrände und die Vernichtung von Wald, vom Rohstoff Holz", leitet die Bundesumweltministerin ihre Rede ein. Sie erklärt: "Ziele und Strategien sind wichtig. Aber vor allem will ich jetzt ins Machen kommen." Denn: "Die Herausforderungen, vor denen der Wald steht - sie könnten nicht größer sein. Gesunde Ökosysteme fungieren als natürliche Klimaschützer, die besser mit Dürre und Starkregen umgehen können." Deshalb fordert Steffi Lemke: "Wir müssen Nutzung und Schutzfunktion des Waldes in Einklang bringen. Naturferne Wälder müssen der Vergangenheit angehören. Alte, naturnahe Buchenwälder müssen aus der Nutzung genommen werden. Klimaschutz und Schutz der Biodiversität brauchen einen höheren Stellenwert."In insgesamt acht Panels debattieren die Teilnehmer:innen des WaldKlimaGipfels über Themen wie "Wird die Klimakrise zur Kommunikationskrise?", "Wie viel Wirtschaft vertragen Wald und Klima?", "Ein Jahr Ampel - wie läuft es für die Natur?" oder "Rohstoff Holz: Rettung oder Untergang?". Katharina Schmitz, GEO-Redaktionsleiterin und Ressortleiterin Natur und Nachhaltigkeit, moderiert die Veranstaltung. Neben Steffi Lemke sind unter anderen Schriftsteller Frank Schätzing, Wachstumskritiker Professor Niko Paech, Umweltaktivist und Schauspieler Hannes Jaenicke und Journalistin Ulrike Herrmann dabei. Auch Vertreter:innen der großen Umweltverbände, von Forstverbänden, forstlichen Hochschulen sowie Wissenschaftler:innen verschiedener Fachrichtungen diskutieren mit. Die Diskutanten von Seiten der Veranstalter sind GEO-Chefredakteur Jens Schröder sowie Tobias Wohlleben, der Geschäftsführer von Wohllebens Waldakademie, und Förster und Naturschützer Peter Wohlleben.Das gesamte Programm des WaldKlimaGipfels ist unter waldklimagipfel.de/programm zu finden. Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung in Berlin wird der Gipfel im Livestream übertragen: waldklimagipfel.de/tickets. Die Rede von Steffi Lemke ist ab dem 6. Oktober in voller Länge auf dem YouTube-Kanal von Wohllebens Waldakademie (https://www.youtube.com/channel/UCm0THdbP5TyaFQB68QOZDHw/videos?view=0&sort=p) verfügbar.Honorarfreies Bildmaterial von der Veranstaltung erhalten Redaktionen hier (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/ElYHe6xJWpRLumA3rCZwMa4B3Enh90kLM8tVTUX_YYKN_Q?e=dDrAjq).Pressekontakt:Xenia El MourabitKommunikation GEOXenia.ElMourabit@rtl.de040 370 324 85Webseite: www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7861/5335922