Elmshorn (ots) -Zum heutigen Welttierschutztag spendet die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe 40.000 Euro an die Deutsche Wildtier Stiftung. Generiert wurde die Spendensumme aus dem Verkauf der DAS FUTTERHAUS-Permanenttragetasche, die das Projekt "Nationales Naturerbe" für den Erhalt von Waldwildnis und Artenvielfalt mit 20 Cent pro verkaufte Tasche unterstützt."Wir freuen uns über unsere langfristige Kooperation mit der Deutschen Wildtierstiftung. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich bereits heute in vielfältiger Form. Insbesondere mit Blick auf nachfolgende Generationen ist die Arbeit der Stiftung zum Schutz von Natur und Wildtieren wichtiger denn je", erklärt Kristof Eggerstedt, Geschäftsführer bei DAS FUTTERHAUS. "In unserer Unternehmenskultur sind Klima- und Umweltschutz fest verankert. Das geht beim Energiesparen los und hört beim Natur- und Artenschutz noch lange nicht auf."Im Rahmen der Initiative "Tierisch guter Einsatz" fördert DAS FUTTERHAUS seit Jahren ökologisches und soziales Engagement. Die Unternehmensgruppe ist inzwischen mit über 420 DAS FUTTERHAUS-Märkten in Deutschland und Österreich vertreten.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/5335921