NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach einem Auftritt des Vorstands auf einer bankinternernen Konferenz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der allgemeine Tenor sei positiv gewesen, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue Tui-Chef habe auf eine robuste Nachfrage verwiesen und auf eine gewisse Verlängerung der Sommerreisezeit. Gleichzeitig werde die Bilanz besser, weshalb das Unternehmen bei einem Abschwung einen rückläufigen Barmittelfluss verkraften dürfte./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 14:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 06:08 / UTC

DE000TUAG000