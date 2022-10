Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Enapter-Gründer Sebastian-Justus Schmidt hat es selbst ausprobiert: In einem Haus mit Solarenergie und einem kleinen Wasserstoff-Kraftwerk zu wohnen. Ist das ein Konzept für Jedermann und wird sich auch das Wasserstoff-Auto durchsetzen? Klare Antwort im Interview: "Gelingt es, die Kosten zu senken, werden plötzlich alle Automobilhersteller dabei sein." Gerade gäbe es einige Herausforderung zu lösen, doch grüner Wasserstoff habe das Potential, die alte Energie zu ersetzen, so der Chef des deutschen Wasserstoff-Start-ups. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1