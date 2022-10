Tesla lieferte weniger Fahrzeuge aus

Werbung





Die US-Amerikaner haben entgegen den Erwartungen von Analysten im vergangenen Quartal weniger Autos ausgeliefert. So konnten nur 343.830 Fahrzeuge geliefert werden, obwohl Tesla mit knapp 16.000 mehr gerechnet hatte.



Noch vor einem Jahr konnte der Elektroautobauer circa 240.000 Fahrzeuge an seine Kundschaft ausliefern. Die Abweichungen bei den Absätzen kamen aufgrund von Corona-Lockdowns zu Stande, welche zu Herstellungsunterbrechungen in einem chinesischen Werk in Shanghai geführt hatten. Für das letzte Quartal 2022 verfolgen die Amerikaner nun sehr sportliche Ziele und peilen an, eine knappe Millionen Fahrzeuge auszuliefern. Somit würden die Analystenschätzungen um rund 40 Prozent geschlagen werden.







