Beijing, China (ots) -Da Basketball Teil seiner Identität ist, hat Dongguan mehr als 6.000 Spielfelder, und seit 20 Jahren gibt es eine eigene Basketball-Liga.Die langjährige Entwicklung des Sports hat Dongguan zu einer äußerst wettbewerbsfähigen Basketballstadt in der National League gemacht. Die Stadt hat 11 Mal die Meisterschaft des Chinesischen Basketballverbands (CBA) gewonnen, wobei ein paar erstklassige Basketballspieler hier hervorgebracht worden sind und sich hier entfaltet haben.Vom Kindergarten bis zur Oberstufe der Mittelschule finden von Zeit zu Zeit verschiedene Ligen und Spiele statt. Die örtlichen Schulen nehmen die Basketballerziehung ernst und viele Kinder beginnen schon früh mit Basketballcamps.Warum ist die Basketballkultur in Dongguan so beeinflussend? Der britische Videomoderator Jay Birbeck reist für die Antwort in die Stadt.Jay taucht mit dem "Dunking King" von Dongguan, dribbelt mit dem allerersten Goldmedaillengewinner der Asienspiele in einem Drei-gegen-Drei-Basketballspiel und geht eins gegen eins mit einem 12-jährigen Mädchen. Jay war zutiefst beeindruckt von der Begeisterung der Einheimischen aus Dongguan für Basketball, die dazu beiträgt, die Sportkultur der Stadt zu prägen.